Tam nebo zpět se dá jít také po části Naučné stezky Tři iseriny, která je v létě opravdu krásná, chvílemi připomíná Krakonošovu zahrádku, jak ji známe z oblíbeného Večerníčku. Cesta vede třeba kolem Safírového potoka. Ten získal název podle toho, že se tu v minulosti těžily safíry a jiné drahé kameny. Naučná stezka pak pokračuje přes přírodní rezervaci Bukovec do polské části Jizerských hor… Ale o tom jindy.

Národní přírodní rezervaci Rašeliniště Jizerky najdete nedaleko hranic s Polskem v části obce Kořenov (osada Jizerka). Nenáročnou procházku, která je vhodná i pro malé děti, začínáme na centrálním parkovišti u rozcestí Pod Bukovcem. Napříč osadou je to k odbočce na vyhlídku asi dva a půl kilometru. K samotnému rašeliništi pak vede dřevěný chodík.

