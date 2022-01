Nápad vzešel z činohry a všem se zalíbil. Získat trochu odstup, mít nadhled nad situací, vzdálit se přízemním starostem a také být na čerstvém vzduchu – to je potřeba, kterou dnešní doba vyvolává. Šéfka činohry Kateřina Dušková k tomu říká: „Když mi nebylo úplně dobře, táta mě brával na kopec. Dívali jsme se na malé lidi, na malá auta, na malé problémy. Dívat se na svět shůry je fajn. Věci, kterými se zabýváme, se zdají být malichernými, problémy se rozpouští… Na kopci nebo na střeše jsme blíž nebi a to, co za námi zůstalo dole, se zdá být maličké a nepodstatné. Pojďme se dívat na věci s tímhle odstupem. A divadlo je místo, kde se potkáme a budeme sdílet příběhy. Nezbývá nám než se smát.“