Masopustní veselí kromě školek a škol z Frýdlantu přilákalo i školky z okolních obcí, například z Hejnic a Nového Města pod Smrkem. "Do průvodu se jako tradičně zapojily i děti ze Základní školy speciální a letos také poprvé klienti Domova U Spasitele, kteří byli také vybaveni masopustní maskou. Celkově byla účast opravdu velká přišli nás podpořit i rodiče a prarodiče dětí, takže před radnicí bylo opravdu pořádně živo a veselo," usmívá se za pořádající školku v ulici Jiráskova vedoucí Michaela Fiedlerová. Počasí sice nebylo slunečné a přívětivé, jako v předchozích dnech, dětem to ale příliš nevadilo a náladu si tím nenechal nikdo zkazit.

Také letos se do masopustního veselí před radnicí aktivně zapojilo i vedení Frýdlantu. "Už patnáctým rokem si také my připravujeme převlek. Před třemi lety jsme byli lesními správci, loni piráty z Karibiku, tedy vlastně z Frýdlantu. Letos jme se proměnili v zahradníky a zahradnice. Baví to děti i nás, je to příjemné zpestření tohoto podivného období," říká místostarosta Frýdlantu Dan Ramzer s tím, že se už teď těší na masopustní veselí v příštím roce. Kromě něj se do zahradnického oblékli také starosta Frýdlantu, tajemnice Městského úřadu a asistentky sekretariátu.

Děti se s nimi ale uvidí za necelé tři týdny znovu, konkrétně 21. března, tedy v první jarní den, kdy budou z města vynášet Morenu. I této akce se vedení Frýdlantu aktivně účastní. Sraz dětí mateřských a základních škol bude také při akci Vynášení Moreny v 10.00 hodin u základní školy v Husově ulici, na náměstí dorazí průvod zhruba v 10.15 hodin a připraven je opět krátký program. Poté se děti vydají v průvodu k řece Smědé u kostela Nalezení sv. Kříže, kde hodí Moreny do vody, aby zima definitivně odešla z města.

Martina Petrášková