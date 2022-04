„Chceme se pochlubit tímto krásným novým prostorem. Stavba nebyla úplně jednoduchá, jelikož se konala v roce, který stavebnictví moc nepřál. Nebylo to lehké a já děkuji všem, že to s námi zvládli, děkuji svým kolegům, kteří tady statečně zkoušeli a hráli téměř na staveništi a děkuji i kolegům z magistrátu, kteří nám pomáhali. Největší dík patří Libereckému kraji a statutárnímu městu Liberec za finanční podporu. Když se tady rozhlédnu, tak si troufám říct, že to stálo za to,“ zahájila celé pondělní setkání ředitelka Jarmila Levko.

Primátor Jaroslav Zámečník ocenil práci architektů i zaměstnanců divadla: „Děkuji pánům architektům za úžasný návrh. Jsme hrdí také na divadlo, na tým dvě stě třiceti zaměstnanců, kteří předvádí úžasné věci nejen na prknech, ale také se starají o zázemí, o budovy.“

„Jezdím po různých krajích České republiky a navštěvuji divadla a kulturní zařízení, která jsou zřizovaná městy nebo kraji, a myslím, že jsme lehce zaostávali, ale dnes to tady vidím na úplně jiné úrovni a mám z toho velkou radost,“ porovnala prostory Malého divadla s kulturními budovami po celé republice Květa Vinklátová.

Rekonstrukce Malého divadla trvala bezmála pět měsíců, avšak provoz této scény byl omezen pouze minimálně. Budovu navrhl v osmdesátých letech Karel Hubáček, architekt hotelu a vysílače Ještědu, a slavnostně otevřena byla v roce 1989. První inscenací, kterou zde diváci mohli zhlédnout, byla Hrabalova klasika Obsluhoval jsem anglického krále v režii Petra Palouše.

Rekonstrukcí prostor došlo ke změně dispozic. Nově slouží jako hlavní vchod ten se schody blíže ke křižovatce, kde vznikla i nová pokladna a šatna. Druhý vchod slouží už pouze jako bezbariérový přístup pro vozíčkáře. Další velkou změnou je přesunutí divadelního baru z menší místnosti do otevřeného prostoru foyer. Bar nově provozuje Jedno v Malém, což je pobočka oblíbeného libereckého Jedno Kafe.

Rekonstrukce byla částečně hrazena z dotace Libereckého kraje, na přestavbu a modernizaci Malého divadla bylo použito 3 755 000 Kč. Celková investiční dotace Libereckého kraje činila 9 500 000 Kč, kromě rekonstrukce foyer Malého divadla byla dotace použita na výměnu sedadel a bezdrátový systém ozvučení v Šaldově divadle.

Michaela Pompová, DFXŠ