Starosta Frýdlantu Jiří Stodůlka a místostarosta Dan Ramzer se zemědělských aktivit Střední školy hospodářské a lesnické Frýdlant účastní v rámci spolupráce mezi městem a školou pravidelně. Mimo jiné pomáhali zakládat novou chmelnici, sázeli ovocné stromy a keře v městském sadu na Hágu nebo sklízejí chmel na školní pivo.

„V prostoru naučné zemědělské stezky u pracoviště v Zámecké ulici jsme už měli zasazeno několik ovocných stromů, které slouží k odborné výuce žáků. Vysadit v jejich sousedství jablečný sad nás ale napadlo až během návštěvy zemědělské školy v Táboře, kde jsme obdivovali jejich sad a přilehlou moštárnu. Myšlenka vlastního ovocného sadu a moštárny, kde by se žáci učili nejen stromy pěstovat a ošetřovat, ale i zpracovávat jablka z nich, nás tak nadchla, že jsme podali žádost o grant do Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody na pořízení stromků do sadu. Žádost byla úspěšná, získali jsme dotaci 10 tisíc korun. Částku jsme poté doplnili vlastními financemi školy a výsadbě sadu tak už nic nestálo v cestě,“ popisuje ředitel Střední školy hospodářské a lesnické Frýdlant, Ing. Miroslav Kudrna.

„Nápad vysadit v prostoru naučné zemědělské stezky jablečný sad velmi chválím. Žáci školy se na něm budou neustále učit vztahu k přírodě a potažmo i ke své práci. Dnes si museli stromky sami odborně připravit a zasadit, v příštím roce o ně budou pečovat a na podzim sklidí první úrodu, kterou si také sami zpracují. Jsem přesvědčený, že takováto praktická výuka je nejlepší, protože dětem dá nejen odborné znalosti, ale mohou být také hrdí na výsledek své práce. Třeba jednou přivedou do prostoru naučné stezky své děti a budou jim vyprávět, jak tenhle sad pomáhali sázet,“ usmívá se místostarosta Frýdlantu Ing. Dan Ramzer.

Starosta města Jiří Stodůlka se už teď těší na mošt a další výrobky, které se z jablek dělají. „Já osobně bych preferoval kalvádos, ale ani moštem v žádném případě nepohrdnu,“ říká se smíchem. Z nových a nových aktivit, které SŠHL neustále připravuje, má neskrývanou radost. „Škola žije v rychlém a efektivním tempu, pořád se tam něco děje, pořád je něco nového. Po chmelnici a vinici je tu ovocný sad. Nezbývá než se těšit na další novinky a akce, které škola pro své žáky připraví. Moc rád se jich opět také zúčastním,“ uzavírá Jiří Stodůlka.

Martina Petrášková, město Frýdlant