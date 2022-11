Po úvodním projevu krajského ředitele Jana Hadrbolce se ujal slova i hejtman Libereckého kraje Martin Půta, který vyzdvihnul důležitost fungování bezpečnostního sboru a poděkoval všem přítomným za jejich práci.

Slavnostní ceremonii přihlíželi i významní hosté – ředitel Městské policie Liberec Ladislav Krajčík, ředitel Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Luděk Kramář, velitel 31. pluku radiační, chemické a bilologické ochrany Martin Fokt a za Krajské vojenské velitelství Liberec Jana Horňáková pověřená zastupováním. Přijeli i vzácní hosté z Polska – dolnoslezský vojvodský ředitel Státního hasičského sboru v Jelení Hoře Marek Kamiński a ředitel územního odboru Státního hasičského sboru v Jelení Hoře Andrzej Ciosk.

Při obřadu byly předány nejprve medaile Za věrnost III. stupně – tedy za deset let služby a vzorné plnění služebních úkolů, poté medaile Za věrnost II. stupně – za dvacet let příkladného plnění služby. Na závěr svého držitele získala také medaile ředitele Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje. Ta putovala k příležitosti ukončení služebního poměru do rukou Jakuba Vavroše, který sloužil u HZS ČR celých dvacet let.

Velké poděkování patří primátorovi města Liberec Jaroslavu Zámečníkovi za jeho podporu uspořádání tohoto slavnostního ceremoniálu v reprezentačních prostorách liberecké radnice.

Jaroslava Benešová