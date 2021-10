Na svátek svatého Václava zavítal festival po dlouhých let opět do Hrádku nad Nisou. Pro místní kostel svatého Bartoloměje byl připraven mimořádný koncert, na němž se představil rezidenční soubor festivalu Schola Gregoriana Pragensis. | Foto: Lukáš Marhoul Photography

Na svátek svatého Václava zavítal Mezinárodní hudební festival Lípa Musica po dlouhých let opět do Hrádku nad Nisou.

