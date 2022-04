„Jedná se o další mimořádné ocenění úrovně liberecké opery. Je až neuvěřitelné, že ve skromných podmínkách vznikají tak oceňované inscenace. Důvodem je mimořádné nasazení a umělecká úroveň všech zúčastněných, za což jim přísluší můj obdiv a poděkování,“ říká dirigent Martin Doubravský, který se postaral o hudební nastudování.

Linda Hejlová Keprtová, režisérka inscenace, navazuje: „Děkuji. To je první slovo, které mě napadá. Děkuji celému souboru, děkuji odborné veřejnosti, děkuji Janáčkovi za krásnou operu. Zároveň všechny ceny, které náš soubor zdobí, vnímám jako velký závazek i jako výzvu do dalších let, kterou nesmíme promarnit. Ještě jednou z celého srdce DÍKY!“

Master of Crystal. Startuje 15. ročník soutěže o křišťálovou korunu

Představitelka role Bystroušky, Lívia Obručník Vénosová, sólistka opery Divadla F. X. Šaldy, připojuje dojatá slova, jimiž děkuje i své profesorce Brigitě Šulcové: „Mám velkou radost, která se dá těžko popsat do vět. Je to obrovský úspěch operního souboru F. X. Šaldy. Děkuji všem kolegům. Máme v našem souboru krásné lidi, bez kterých by tento úspěch nebyl. Osobně si myslím, že reprezentovat operní soubor na Festivalu hudebního divadla OPERA 2022 s představením Příhody lišky Bystroušky od Leoše Janáčka je velká frajeřina a já jsem na náš operní soubor neuvěřitelně pyšná! Interpretace Lišáka Alžběty Vomáčkové a Revírníka Pavla Vančury jsou mojí inspirací vždy, když je slyším ve svých sluchátkách nebo na jevišti. Linda Hejlová Keprtová a Martin Doubravský jsou fantastický inscenační tým a já mám velké štěstí, že mě mohou formovat a směrovat k lepšímu výkonu. Velké ‚ĎAKUJEM‘ patří mé profesorce Brigitě Šulcové, která je ochotná stále poslouchat moje zkoušky. Je neuvěřitelně trpělivá a je mojí životní múzou. Děkuji Vám všem!“

Letošní ročník byl v pořadí ročníkem patnáctým. Festival se koná každé dva roky a v roce 2020, stejně jako letos, operní soubor Divadla F. X. Šaldy získal hned dvě ceny - cenu kritiků za nejlepší inscenaci Francesca da Rimini a cenu diváků za individuální výkon Lívia Obručník Vénosová (role Francesci). V roce 2022 tak byly obě kategorie obhájeny. Letošní cenu kritiků udělila porota ve složení Helena Havlíková, Josef Herman, Radmila Hrdinová a Olga Janáčková. „Skleněné Libušky budou slavnostně předány na jevištích oceněných divadel,“ uvedla ředitelka festivalu Opera 2022 Lenka Šaldová.

Kalendář radí seniorům z Liberecka. Třeba jak se bránit podvodníkům

Festival hudebního divadla OPERA 2022 zahájily právě liberecké Příhody lišky Bystroušky, a to už 16. ledna 2022 v Národním divadle v Praze. Během programu se v průběhu tří měsíců představilo sedmnáct českých a slovenských divadel, například Divadlo J. K. Tyla v Plzni, Slezské divadlo Opava, Národní divadlo moravskoslezské, Jihočeské divadlo České Budějovice nebo dokonce Štátné divadlo Košice a spousta dalších, dohromady bylo uvedeno osmnáct představení. Celý festival uzavřela 29. března Státní opera Národního divadla v Praze.

Festival hudebního divadla OPERA je jediná periodická přehlídka reprezentativních inscenací českých a moravských profesionálních operních souborů zřizovaných státem či obcemi, doplněných o další nezávislé subjekty. Od roku 2015 se ho účastní všechny tři slovenské profesionální soubory.

Koná se od roku 1993 každý druhý rok na prestižních pražských scénách (především historická budova Národního divadla, Stavovské divadlo, Státní opera). Umožňuje pravidelně porovnávat směřování i úroveň jednotlivých souborů a rozšiřuje operní nabídku v Praze – nabízí tituly, které se v Praze nehrály po několik desetiletí (nebo dokonce vůbec), i jiný pohled na tituly, které jsou v současné době na repertoáru pražských divadel. V neposlední řadě festival představuje také pozoruhodné osobnosti (režiséry, dirigenty, pěvce a další umělce), které působí na oblastních operních scénách.

Festival hudebního divadla Opera se koná s podporou všech zúčastněných divadel, Ministerstva kultury ČR, Hlavního města Praha a Ministerstva kultury SR.

Michaela Pompová