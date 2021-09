Pro všechny, kdo přišli do Šaldova divadla, jsme připravili dárek: obdrželi poukaz 1+1 vstupenka zdarma, který platí do konce září.

Budova Šaldova divadla byla zaplněna do posledního místa. Koncert měl obrovský úspěch, potlesk byl dlouhý a dokonce vestoje. Máme v plánu tento koncert ještě zopakovat, budeme vás informovat, kdy.

A jaký byl program večera? Slavné filmové melodie v symfonickém provedení! Na závěr prázdnin jsme vás přenesli do atmosféry např. filmů Pán prstenů, Hvězdné války, Piráti z Karibiku, Tenkrát na západě či známých francouzských sérií: Angelika nebo Četník ze St. Tropez. Účinkoval orchestr Divadla F. X. Šaldy, sólistka Lívia Obručník Vénosová, Veronika Kaiserová, komorní vokální těleso z členů operního sboru pod taktovkou mimořádného dirigenta Stanislava Vavřínka.

Ve čtvrtek 26. srpna jsme odemykali sezónu s operou DFXŠ. Program se původně měl odehrávat také na náměstí před radnicí, ale kvůli počasí jsme se rozhodli jej přesunout do budovy Šaldova divadla. Měli jste tak možnost vyzkoušet nové sedačky. A také nové zábradlí, díky němuž je teď pohyb v hledišti jednodušší.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.