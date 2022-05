Inscenace o pejscích a vlacích je určena opravdu nejmenším divákům (ve věku od 2 let) a těm pražským se evidentně líbila. Obdržený průměr hodnocení 1,00 znamená, že všichni diváci při odchodu vhodili do hlasovacích schránek lístek „líbilo“, ani jeden „docela líbilo“, ani jeden „nelíbilo“. A tak se nám to líbí a máme z toho v Naivním divadle velikou radost!