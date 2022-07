V letošním roce probíhal 23. ročník Mezinárodního policejního mistrovství České republiky v jízdě na koni ve dnech 17. – 18. června 2022 v areálu Panské Líchy v Brně. Organizátorem bylo Ministerstvo vnitra, Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje a Sportovní klub Kometa Brno.

Mezinárodního policejního mistrovství se poprvé v historii zúčastnila i dvojice z nově vzniklého Oddělení služební hipologie Krajského ředitelství policie Libereckého kraje - Lenka Dvořáková s koněm Angelo II.

Závod se skládal ze 2 disciplín:

Soutěž č. 1 – skokové derby, ve kterém je zařazeno 6 přírodních překážek (výška překážek do 90 cm, šířka překážek do 100 cm) a 10 parkurových překážek (výška a šířka překážek do 100 cm). Délka tratě do 1200 m.

Soutěž č. 2 - policejní parkur, který se skládá z 10 cviků: skok přes překážku a srážení předmětů, přechod přes lávku nad vodou, přenášení břemene, bourání stěny (bariéra ze sudů), skok přes oheň, průjezd sníženým podhledem se zavěšenými předměty, kavalety se srážením předmětů, zazvonění ve vymezeném prostoru, střelba na terče a přenášení vlajky.

I když se liberecká dvojice tentokrát neumístila přímo na medailových příčkách, jistě na mistrovství republiky reprezentovala Krajské ředitelství policie Libereckého kraje s plným nasazením a se vší ctí.

Vladimíra Šrýtrová, koordinátorka prevence KŘP Libereckého kraje