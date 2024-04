V Hrádku nad Nisou se šestnáct let jezdila velice populární Rally Lužické hory. Centrem pro posádky byl rekreační areál Kristýna. A právě tam se v úterý 23. dubna uskutečnilo setkání významných osobností, které propojoval svojí osobou legendární spolujezdec Jan Krečman. Vše zorganizoval jeden z mechaniků působící řadu let v týmu, Josef Olša. Zejména z úcty k trojici Krečman – Křeček - Janeba, slavící v příštím roce významné životní jubileum. A protože byl pozván na akci špičkový liberecký fotograf Milan Drahoňovský, vznikne z tohoto setkání unikátní kalendář na rok 2025.

Legendy se nesetkávají pouze v San Marinu | Foto: Pavel Vydra, Milan Drahoňovský

A jestliže den předtím ležel v Hrádku sníh, úterý se skutečně vydařilo a na přijíždějící závodní repliky i originály svítilo od dopoledne sluníčko. Čtyři sezóny seděli v jednom voze Jiří Bistiak s Janem Krečmanem. Vedle několika vítězství ve třídě zajeli s vozem A2 1150 skvělé jedenácté místo absolutně při Rallye Valašská zima 1981.

A jakého zajímavého výsledku si hodně cení Jiří Bistiak? Při Rallye Škoda 1983 zajel na patnácté erzetě u Stakor se Škodou 130 RS nejrychlejší čas absolutně a porazil třeba i Kalnaye, Droogmanse, Křečka, Mattiga, Ceccata, Čubrikova, Hauglanda, Jokiho a další evropské hvězdy. Jedinou chybou bylo, že za cílem této erzety byla statná švestka. A ta ukončila pokračování úspěchu. V řadě vystavených vozů stála na první místě věrná replika Škody 100 L s dobovými polepy.

Poté se na deset sezón upsal Jan Krečman Pavlu Janebovi, s nímž vybojoval řadu skvělých umístění na domácích i zahraničních tratích, z nichž vyčnívá zejména mistrovský titul ve třídě A 1300 z roku 1987. Pro focení byla připravena replika vozu Škoda 136 Favorit, s nímž dvojice absolvovala Rallye Bohemia 1990. A jejím majitelem je právě organizátor akce Pepa Olša.

Dalšími dvěma vozy v pořadí byly replika Lancie Delta Integrale posádky Ladislav Křeček – Jan Krečman. V barvách italského týmu V.I.P. Motorsport absolvovala dvanáct soutěží. A pak Ford Escort Cosworth (ex-Biasion, ex Křeček), jehož nynějším majitelem je účastník seriálu Mistrovství ČR historických vozů Libor Kotrmon. A jak Honza Krečman s úsměvem dodává: “Láďa Křeček prodal Liborovi tohle auto i se spolujezdcem.” Vypočítávat všechny úspěchy této dvojice je nošením dříví do lesa. Poprvé spolu odstartovali v sezóně 1990. A spolupráce pokračovala i poté, co Ladislav Křeček skončil v továrním týmu Škoda. Závodili spolu až do sezóny 2000. Vedle mistrovských titulů dosažených ve třídě a v absolutním pořadí zaznamenali více jak dvacet vítězství v jednotlivých soutěžích a jejich souboje s Dolákem, Chovancem, Trinerem, Blahnou, Bertonem, Valouškem stály vždy zato. “Když

jsme s Láďou jeli Šumavu s enkovou sierrou, byly v ní i koberečky, rádio a topení. A zatímco ostatní se klepali bez topení zimou, my si v přestávkách přitápěli a poslouchali rádio.” Ladislav Křeček během setkání vysekl poklonu svému dlouholetému spolujezdci: “Honza, to je spolujezdecký klenot. Žádný takový další u nás není k mání.”

A vedle stálo Mitsubishi Lancer Jiřího Tošovského, kterému četl “noty” Jan Krečman v letech 1998 až 2002. Na kapotě nechyběl pohár ze soutěže mistrovství světa Rallye San Remo z roku 1998. Po cestě zpět se zastavili v Rožňavě, aby zde vyhráli absolutně soutěž zařazenou do Mistrovství Slovenska. Při úterním povídání Jiří Tošovský nevyloučil návrat na tratě rychlostních zkoušek.

Posledním vozem v řadě byl další Ford Escort Cosworth také se zajímavým původem. V něm rovněž Jan Krečman sedával vedle Libora Kotrmona při svých posledních startech kariéry, kterou uzavřel při Rally Pačejov v roce 2022.

Jinak ryze pánskou společnost zpestřila Hanka Vaňková (Lhotská), bývala miss motorismu, dvojnásobná držitelka ceny Elišky Junkové a stále aktivní jezdkyně závodů automobilů do vrchu. Nechyběli ani další hrádečtí závodníci Jan Halala a Jiří Bistiak ml. A samozřejmě mechanici Oldřich Nývlt, Josef Hreha, duše bývalého týmu a spoluorganizátor Lausitz Cupu Jaroslav Mansfeld a několik dalších přátel. Vzpomínalo se, prohlížely se fotografie, mnohdy už zažloutlé, a vyprávěly se neuvěřitelné příhody. V nich dominoval zejména Jirka Tošovský. Zmínka padla i o skvělých závodnících, třeba železnobrodském Miroslavu Šefrovi nebo Václavu Donátovi. Ale také o tom, jak pár soutěží navigoval Jan Krečman reprezentantku v běhu na lyžích Annu Janouškovou. A jak se pak tým poskládal do přepravního autobusu a vyrazili za ní na olympiádu do Albertville. V úžasné atmosféře nezanikla ani úsměvná historka, jak Jan Krečman na jezdce, kteří předčasně ubírali, mlaskal a tím jim dával najevo, že měli ještě “držet”. Ale zároveň řekl: “Na Láďu jsem to nemusel nikdy použít.”

Vedle zmiňovaných jezdců Jan Krečman úspěšně navigoval Pavla Procházku, Vladimíra Bergra, Jana Raichla, Pavla Červenku, Václava Donáta, Tomáše Kostku, Martina Prokopa nebo Petra Vraje. Velké poděkování za dokonalou “režii” patří Josefu Olšovi. Hrádecká Kristýna zažila tedy setkání legend. A všichni se shodli, že by nemělo být posledním.

Pavel Vydra