Do Mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko patří Bílý Kostel nad Nisou, Hrádek nad Nisou, Chotyně, Kryštofovo Údolí, Mníšek, Nová Ves, Oldřichov v Hájích, Rynoltice a Janovice v Podještědí.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.