Úžasná podívaná na borce, kteří den co den vyráží na pomoc turistům, ať již zbloudilým či zraněným. A nejen jim. Jsou to v létě i cyklisté, koloběžkaři, ale i běžci. Pomáhají rovněž u dopravních nehod, v zimně potom jezdí k lyžařům, snowboardistům, běžkařům a turistům. Závod byl jistě těžký a my jsme měli štěstí vidět to nejzajímavější.

Slanění na rozhlednu byl velký zážitek. Borci to zvládali výborně a mají náš velký obdiv. Nejen, jak to zvládali, ale zejména za to, že tady jsou. Za jejich práci jim patří velký dík.

No a pro nás byl potom odměnou nádherný výhled z nejvyšší hory do okolí. Krkonoše se Sněžkou, Orlické hory Polsko k Turowu a dál k Českému Středohoří.

Ladislav Beran