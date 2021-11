Závod patří do celosvětové série závodů Extreme Triathlon Series. Letošním vítězem WINTERMANA se stal pětinásobný účastník David Jílek a Hanka Štefanovičová.

Po páté hodině ranní se za tmy a v mínusových teplotách ponořilo do vod silně tekoucího Labe 108 závodníků osmi národností v individuálním závodě a dvě štafety. Jeden ze závodníků si to na startovním pontonu rozmyslel a ze závodu odstoupil. Plavání o délce 8.9km v patnáctistupňové vodě za tmy a husté mlhy zvládl nejrychleji tradiční účastník, triatlonista a dobrodruh od Máchova jezera Jan „Venca“ Francke těsně následovaný Pavlem Mužíčkem.

„Bylo těžké se ve vodě orientovat, moc jsem toho neviděl, ještě že přede mnou jel naváděcí kajak s blikačkou,“ uvedl nejrychlejší plavec v čase hodiny a sedmi minut. Jednoho ze závodníků postihla silná křeč a ze závodu musel odstoupit. Plavec-štafetář se dostal do prekérní situace, kdy mu ve dvou neoprenech bylo takové horko, že musel během plavecké části jednu vrstvu sundávat. „Byl to celkem stres vyplavat na břeh, svlékat ze sebe mokrou gumu a pak plavat osamoceně na chvostu závodu. Jsem rád, že jsem to nezabalil,“ říkal pak v prvním depu.

Náročnou, a na výhledy pestrou trať kraje Česko-saského Švýcarska o délce 180 kilometrů s 3 300 výškovými metry provázela velká zima, příznačná názvu závodu. Vítěznému Davidu Jílkovi naměřil jeho cyklocomputer průměrnou teplotu pod bodem mrazu. Závodníci projížděli po známých turistických lákadlech typu Jetřichovické skály, Šluknovský výběžek, Chřibskou a kytlickým údolím. Když vyšlo slunce a ozářilo bílé ojíněné stráně na podkladu podzimní palety pestrobarevných listů, bylo opravdu čím se kochat.

Na čelo se během cyklistiky probojoval zkušený triatlonista ze Zábřehu na Moravě David Jílek a nekompromisně mířil za dalším triumfem. O další pozice se srdnatě prali zmiňovaný Francke, obhájce triumfu z roku 2019 Lukáš Pazdera či dobře jedoucí dlouhán z TTT týmu Pavel Mužíček. Na výborně vyznačené trati bylo několik nebezpečných úseků s prudkými sjezdy a ostrými zatáčkami. Letos se závod obešel jen s jedním pádem a sešitou bradou borce pár kilometrů od druhého depa.

Během celého závodu měl každý z účastníků svůj support tým, který mu občerstvením zajišťoval přísun potřebné energie a oblečením reagoval na změny teplot.

Ve druhém, cyklisticko-běžeckém depu v rezortu Malevil se jako první objevil David Jílek, který ze svého triatlonového speciálu sesedal s komfortním náskokem, který si pohlídal i během maratonu a mohl se tak radovat v cílové bráně pod vrcholem Ještědu v čase 11:02:18.

O dvanáct minut později se po kamenité stráni pod lanovkou vyškrábal Lukáš Pazdera, který se blýsknul nejrychlejším maratonem za 3 hodiny a 38 minut. „Před závodem jsem laboroval s nemocí a moc jsem toho nestihnul odtrénovat. Tohle stříbro beru všemi deseti,“ řekl v cíli. Pro bronz si za doprovodu celé rodiny doběhl Venca Francke, kterého ještě letos čeká extrémní závod Aljašce. Nejrychlejší ženou se stala Hana Štefanovičová v čase minutu nad 14 hodin, kterou na medailové podium doprovodily dvě Anny – Selníková a Michalcová.

Ze dvou zúčastněných štafet zvítězilo Trio za Mínu, kterou tvořila manželská dvojice Komárkových, kterým před devíti lety lékaři z Kardiocentra Motol zachránili dcerku. Již posedmé šel výtěžek ze závodu na toto motolské středisko a vítěz tak mohl předávat panu primářovi šek v hodnotě 120.000 Kč (celková částka z WINTERMANA se tak vyšplhala na 820.000 Kč). Velké díky patří velkému počtu nadšených dobrovolníků – wintermanských andělů, kterých letos bylo 147. Již podruhé se podařilo tento extrémní závod absolvovat oběma triatlonistům z manželské dvojice z Prahy – Martina a Pavly Opoleckých.

Třešničkou na dortu bylo slavnostní vyhlášení vítězů, dekorování několika pětinásobných účastníků, předávání šeku a společné foto po brunchi v rezortu Malevil. Podrobné informace o závodě jsou na www.czxtri.com. V adventním čase bude možné sledovat dokument ze závodu na České televizi. Od 1. 12. 2021 bude spuštěna registrace na další ročník s datem 16.10.2022, počet slotů na závod je omezený. Ať žije WINTERMAN!

David Rathaus