Díky spolupráci organizátorů, mají možnost mnozí „mladí a neklidní“ z našeho výběžku si vyzkoušet sportovní disciplíny na workoutovém hřišti a mohou v sobě objevit skrytý talent, jenž lze posléze rozvíjet. Tímto společným zápolením se smývají jakékoliv rozdíly a výsledek je na vůli, odhodlání a motivaci každého z nich. Každý ročník přátelského sportovního klání je něčím jiný, výjimečný.

Letošní rok se vyznačoval velikou účastí dětí ve věku 6-10 let. Žen bylo v letošním sportovním klání pomálu, ale o to více si vážíme, že si přesto zkusily i zápolení s muži. Nevzdaly to a vyhrály samy nad sebou. Počasí nám i teto rok přálo a slunce tak mohlo prozářit cestu mnohým účastníkům ke krásným sportovním výkonům, jenž některé vynesly až na bednu vítězů.

Vzhledem k počasí byl nutný i pravidelný pitní režim a občerstvení, které se stalo pohonným palivem sportovců a o to se postarala organizace Ceebius Gym. Každému sportovci se dostalo i oběda zdarma ve formě rizota, které pro ně navařila Catering Bohemia-pod vedením Petra Jirečka. Andělé z ČČK na nás všechny bedlivě dohlíželi během celého klání, tedy i první pomoc byla zajištěna.

Dobrá nálada sálala již od brzkého rána ze všech stran a tak zahájení Challenge cupu mohlo započít. V tomto ročníku si závodníci poměřovali své fyzické síly ve třech věkových kategoriích a v disciplínách: běh, dřep, vis na hrazdě, kliky a mrtvý tah. Před každou disciplínou se daný cvik či úkon předvedl tak, aby ,„účastníci zájezdu“ nemuseli být diskvalifikováni kvůli nesprávnosti provedení. První disciplínou byl již avizovaný běh, kdy nejen ti nejmenší sportovní aktivisté běhali jako o život. Za bouřlivé podpory a hlasitých ovací se dosahovalo pěkných výsledků.

U druhé a třetí kategorie se již běhalo se zátěží, která kupodivu nebyla znát na celkovém výsledku a i zde byly viděny časy pod jednu minutu. S nejlepším časem v hodnotě 46:25 se může pochlubit v kategorii 15+ Daniel Dužda. V druhé disciplíně se dřepovalo, a to na minutu. Dřepovým velmistrem se stal i tento rok Bastien Sivák, nyní v kategorii II, jenž nadřepoval 64 dřepů za minutu. Předdřepoval tak o jeden dřep dalšího borce, který soutěžil za kategorii I. Třetím cvikem byl vis na hrazdě. Viselo se opravdu dloouho.. .Nejdéle visel Jan Holub v kategorii I s časem 1:59:82.

Posledním sportovním úkonem byly kliky. Mnozí si osvěžili, jak správný klik vypadá. Nejen muži, ale ženy, dívky se nevzdávaly a klikovaly se stejným nadšením jako jejich mužské protějšky. Kliky se opět měřily do minuty. Největším borcem se v této disciplíně stal Milan Kima za kategorii II - chlapci, kterému se podařilo udělat 54 kliků za minutu. Nutno zmínit i výsledky žen v mužských klicích, kdy žena 15+ Lucie Winklerová udělala 22 kliků v tomto provedení a patří jí velký obdiv.

Poslední disciplína, která byla dobrovolná, byl mrtvý tah. Pro některé to bylo první setkání s osou a zcela jistě to nebylo setkání poslední. Jaké byly tedy nakonec celkové výsledky? Kategorie I (6-10 let): 1. místo Jan Holub, 2.místo Matěj Kaňka 3. místo Matěj Kubát. Kategorie II (11-14 let) chlapci: 1. místo Bastien Sivák, 2. místo Bernard Winkler, 3. místo Milan Kima. Kategorie II dívky: 1. místo Zdena Siváková -ZIZA, 2. místo Anna Kovaříková. Kategorie III (15+) muži: 1. místo Daniel Dužda, 2. místo Andreas Kroka. Kategorie III ženy: 1. místo Lucie Winklerová.

Nejlepším výsledkem v mrtvém tahu za muže, měřeno počet tahů za minutu, byl výkon Daniela Duždy, který nazvedal 27 x 40 kg osu a za ženy to byla Adéla Kučerová výkonem 18 x 40 kg.

Ani letošní rok se neobešel bez krásných cen. Každý, kdo stál na bedně, obdržel medaili, pohár a cenu ve formě zdravého mlsání. Děkujeme ze srdce všem, co se na této akci podíleli jakýmkoliv způsobem, protože bez společné spolupráce by tato ani jiná akce nemohla nikdy vzniknout a proběhnout. Díky!!!

Lenka Kučerová, NZDM CAJK Diakonie ČCE - středisko v Jablonci nad Nisou