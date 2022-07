Pro pětku, co oslaví 40 let existence ve čtvrtek 28. července 2022 od 20.00 v Liberci – Vesci na festivalu Benátská!, přišla v roce 1986 1. studiová šance: točila tři skladby pro Československý rozhlas. Nadchly žebříčky rádií, kapela zaujala 1. singlem Gladiátor/Excalibur (leden 1988, Panton).

Po listopadové revoluci, v roce 1990, konečně vydal Arakain 1. album Thrash The Trash, už u Supraphonu. Hity alba, ověřené koncerty posledních 2 let, nadchly fanoušky; 124 000 prodaných alb je navždy prodejní rekord Arakainu. Bohužel se tehdy Zlatá deska udělovala až za 200 000 kusů. To album opět loni vyšlo jako LP i CD s bonusy a je kultovním mezníkem českého metalu.

Arakain na jevištích potkal řadou hvězd Evropy i světa, (King Diamond, Halloween, Kreator, Saxon, Judas Priest, Anthrax, Soufly, Testament…). Je 7. nejúspěšnější interpret historie ankety Žebřík hudebního periodika iReport (dříve tištěný Report). Jednou tu vyhrál, 2x byl druhý, 3x třetí. S tímto renomé i úspěšnou letošní reedicí 2. alba Schizofrenie (Supraphon) jede Arakain vážně velké turné, jehož jeden z vrcholů je oslava 40. výročí založení s fanoušky na Bentské!

„Prošli jsme zásadními procesy. Odchody bubeníka Roberta Vondrovice i kytaristy Daniela Kroba do Kreysonu nás více semkly, s návratem těžko nahraditelného sólisty Miroska Macha z Ústí nad Labem i nástupem mladého bubenického talentu Štěpána Smetáčka jsme cítili sílu i invenci nového potenciálu. Také nás ovlivnil nástup náročnějšího metalu, za všechny lze jmenovat slavný kytarový projekt Cacophony. Chtěli jsme ve skladbách mít ještě ještě instrumentace, bez ohledu na komerčnost. Sestava silných autorů i silných interpretů tomu dala všechny podmínky. Prostě chtěli jsme to všem nandat. Myslím, že tu interpretačně takové album v našem žánru nikdo neopakoval,“ líčí okolnosti vzniku Schizofrenie i tehdejší ambice a umělecké směřování Arakainu kytarista Jiří Urban. Na Benátskou! nadšeně zve.

Ač debut Thrash The Trash nasadil laťku vysoko, Arakain se při vzniku Schizofrenie nenechal očekáváními spoutat. „Co si vzpomínám, byli jsme v tak dobrém i autorsky silném rozpoložení, že nás nesvazovalo nic. Skladby byly pilované na zkouškách, instrumentačně nás nemělo co zbrzdit,“ vzpomíná Jiří Urban. Tehdejší frontman i zpěvák Arakainu Aleš Brichta dodává: „Tvořili jsme spíš pro radost a vlastní dobrý pocit; očekávání druhých jsme neřešili.“

Radek Strnad