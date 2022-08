Během slavnosntího večera vystoupí Petra Janů, Markéta Konvičková, Heidi Janků, Bohuš Matuš, Martin Schreiner či Michaela Pecháčková. Večerem budou provázet Lenka Špillarová a Mirek Šimůnek. Uděleny budou i ceny ředitele soutěže Davida Novotného a vítězové poletí do světa na soutěže jako je Mister Grand International, Men of the year, Mister Global, Mister International, Mister Tourism World, Man ofn the World a další.

Kdo bude bojovat o titul Muž roku 2022?

1. Josef Vanša, plynař technik, 23 let, Ústí nad Labem

2. Adam Bůžek, student, 22 let, Kladno

3. Denys Poljanskyj, tesař, 24 let, Hořovice

4. Petr Ngo, student a podnikatel, 23 let, Teplice

5. Dušan Kuchařík, učitel, 27 let, Zlín

6. Jan Balšán, podnikatel, 21 let, Praha

7. Philipp Stoimenov, manažer, 30 let, Ostrava

8. Dominik Odstrčil, kontrolor kvality a jakosti, 26 let, Přerov

9. Filip Šanda, programátor, 28 let, Prachatice

10. Leon Vonaký, student, 20 let, Chomutov

11. David Pleva, zámečník a trenér, 27 let, Teplice

12. Matěj Švec, fitness trenér, 23 let, Velešín

David Novotný, prezident soutěže Muž roku

Máte také svého favorita? Můžete mu dát hlas v naší "bleskové" anketě, která potrvá do 20. hodiny dne 26. srpna, kdy v náchodském divadle vypukne finálové soutěžní klání.