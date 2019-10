Senioři z Frýdlantu, Liberce a Jablonce nad Nisou se opět vydali s mapou v ruce a podrobnými instrukcemi na cestu Frýdlantem z hasičské zbrojnice v Okružní ulici, kde měli své zázemí. Trasa je vedla přes náměstí T. G. Masaryka k zámku, k vodárně na Supím vrchu, kde na ně čekala první kontrola s kvízem, lesoparkem Na Střelnici, k Areálu volnočasových aktivit Strmá, kde byla druhá kontrola s kvízem a kolem gymnázia zpátky do hasičské zbrojnice.

„Novinkou letošního ročníku byla tipovací soutěž, ve které tříčlenné týmy ještě před startem tipovaly, za jak dlouhou dobu jsou schopny trasu ujít. V tomto odhadu se hned dva týmy minuly o pouhou minutu, takže o vítězi nakonec rozhodl los. Ten určil, že cenu za nejlepší odhad si odnesla Jana Válková, Věra Horká a Lída Fejtková," říká matrikářka Městského úřadu Frýdlant, která má seniorské akce Frýdlantu ve své kompetenci, Ivana Spatzierová.

Stejně jako loni pak musela družstva luštit kvíz. „Snažili jsme se ho připravit tak, aby nebyl příliš obtížný, nicméně zase jsme nechtěli, aby byl tak jednoduchý, že by vlastně neměl smysl. Na některé otázky našli soutěžící odpovědi přímo na tom daném stanovišti, u dalších museli odvozovat nebo lovit v paměti," podotýká s úsměvem starosta Frýdlantu Dan Ramzer. Za správnou odpověď získal tým plusové body, za špatnou mu naopak byly body odečteny. Nikdo tak do poslední chvíle netušil, jak si vlastně v konečném pořadí stojí. Ostatně jak se během závodu ukázalo, ani to nebylo podstatné. Napříč družstvy se neslo, že není důležité vyhrát, ale den si užít.

Do cíle nakonec dorazilo všech 13 soutěžních týmů, které byly poskládány ze seniorů Frýdlantu, Jablonce nad Nisou a Liberce. „Nejlépe si nakonec v celkovém hodnocení vedl tým složený z Vlasty Zimmermannové, Hany Hrdinové a Václava Koška, druhé skončily Růžena Pavelková a Valja Macháčková a třetí se umístili Jiří Stodůlka, Herta Marmangeová a Jaroslava Neumanová. Všem moc gratulujeme, nicméně pochvalu si zaslouží všichni účastníci letošního ročníku orientačního výletu, protože živly nám tentokrát příliš nepřály, byla zima, foukal vítr a chvílemi i pršelo. Takže vítězi jsou vlastně všichni, kteří došli," říká Dan Ramzer.

Na aktivní seniory pak čekalo v hasičské zbrojnici i překvapení, kterým byl mobilní fotokoutek fotografa Jaroslava Appeltauera. "Byl to náš dárek seniorům u příležitosti měsíce seniorů, kterým říjen je. Každý se mohl vyfotit se svým týmem nebo se svými přáteli a vytištěnou fotografii si rovnou odnést na památku domů. Fotokoutek měl velký úspěch, z čehož máme radost," dodává Ivana Spatzierová. Seniorům k tanci a poslechu v hasičské zbrojnici jako už tradičně hrál F Band.

Nejbližší další společnou akcí aktivních seniorů všech tří měst bude 24. října setkání s jubilanty ve Frýdlantu, začátkem listopadu je pak čeká turnaj v šipkách v Liberci.

Martina Petrášková