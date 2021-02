Sedím a začínám psát u svého PC, za oknem je letos docela hezká opravdová zima, sněhu po kolena. Druhý pohled přes pokoj na TV, právě se hraje v lednu jarní kolo fotbalové ligy v Jablonci. Divná doba, napadá mě. Tisíce tun sněhu se uklízí, nepřetržitě se vytápí trávník a na druhé straně vyměňujeme spotřebiče za energeticky úspornější, jiné žárovky, šetříme na topení, dopravě a propagujeme zelené myšlení. Uměle zasněžujeme letos zasněžené a navíc z důvodů pandemie koronu zavřené sjezdovky.

Je to mrzuté, ale co by… Náklady a úspory neřešíme, zaplatí to stát jako náhrady. Tak mě u toho napadá, jaké by to asi bylo, když nedávno ve výjimečných zimách nebyl žádný přírodní sníh, nemrzlo a dokonce nebyla ani ta voda k zasněžování. Kdo by to tak asi platil? Na hoho bychom si ve vládě stěžovali?

V tom sportovním sokolském hesle "v zdravém těle zdravý duch" se často ten duch vytrácí. Ujišťujeme se ekologickým chováním, dokonce láskou k přírodě, ale naše skutečné chování je jiné. Vše chceme mít, stále, všude a za jakoukoli cenu. A tak nás ta proklamovaná „uhlíková stopa“ zajímá jen u něčeho, co se netýká nás a nebo je to problém až našich dětí. Ale jaký příklad jim tím právě dáváme?

Mladí mluví o zeleném světě, ale zřeknout se byť malých ústupků v našem dosti bezbřehém ekonomickém dostatku však považují za omezení svých svobod a mentorování ze strany seniorů. Mnohdy tak vznikají škodlivé generační bariery. Smiřuji se s faktem, že dobrovolně málokdo si odtrhne ze svých požitků, nebo se začne chovat rozvážně. Asi to bude jako s tím koronavirem, že bez zákazů, nařízení a vymáhání to asi při naší mentalitě nepůjde.

P. K., Liberec