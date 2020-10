V souvislosti s vládními opatřeními proti šíření koronaviru nebylo možné, aby se uskutečnil standardní veletrh práce a vzdělávání EDUCA MYJOB Liberec tak, jak ho všichni známe. Proto byla zahájena jeho virtuální alternativa EDUCA ONLINE.

EDUCA ONLINE byla zahájena vysíláním dvou specializovaných mediálních studií | Foto: archiv pořadatele

Během veletrhu se tak zájemci o vzdělávání či práci budou moci seznámit se vším, co veletrh tradičně nabízí, a to v bezpečné online podobě. Veletrh navíc proti fyzické formě veletrhu nabízí jednu nespornou výhodu – bude probíhat až do konce ledna 2021 a neomezí se na pouhé 3 dny běžného veletrhu.