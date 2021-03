/FOTO/ V únoru to byly dva roky od spuštění mobilní služby Marushka Photo. Město Liberec díky všímavosti občanů mohlo napravit stovky různých závad, především v ulicích a na prostranstvích. Do systému přišlo přes 5500 podnětů od občanů.

Zhořelecká – znovuzapěstování živého plotu prorostlého náletovými dřevinami. | Foto: město Liberec

„Zájem o aplikaci nás velmi těší a věřím, že ji veřejnost bude používat minimálně stejně aktivně i do budoucna. Pro občany je to příležitost, jak se snadno a rychle zapojit do péče nejen o veřejný prostor, ale i o celkovou úroveň života ve městě. Politici ani úředníci nemají oči všude. Proto si vážíme každého podnětu od občanů, kteří nás díky této službě můžou upozornit na nedostatky a chyby, kterých si sami nevšimneme. Díky aplikaci lidé navíc mají rychlou kontrolu, jak jsme jejich podnět vyřešili,“ říká primátor Liberce Jaroslav Zámečník.