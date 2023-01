V minulém týdnu navštívil Liberecko polský velvyslanec Mateusz Gniazdowski. Zavítal mimo jiné do Frýdlantu „Během první části návštěvy polského velvyslance se v naší frýdlantské radnici jednalo o otázkách dopravního napojení Frýdlantska na Polsko, o podmínkách bezpečnosti v česko-polském příhraničí i o cestovním ruchu. I proto byl jednání přítomen také kastelán hradu a zámku Frýdlant Jiří Holub. Dle jeho statistiky totiž loni tvořili více než polovinu všech návštěvníků právě turisté z Polska. A zlepšením propagace na polské straně, například ve Swieradóvě Zdróji, by mohl být jejich počet ještě vyšší,“ říká starosta Frýdlantu Dan Ramzer.

Většímu zájmu polských turistů o krásy Frýdlantska by pak prospělo i obnovení vlakové osobní dopravy na železniční trase Frýdlant – Zawidów. „Jde o část trati na trase Praha – Liberec – Frýdlant – Zawidow – Zhořelec, která byla v prosinci zahrnuta do globální evropské sítě TEN-T. Věřím, že se obnovení provozu na trati mezi Frýdlantem a Zawidowem podaří, stejně jako se v minulosti podařilo třeba u vlaku z Liberce do Sklářské Poreby,“ doplňuje starosta Frýdlantu.

„S velvyslancem Polska jsme také mluvili o užší spolupráci polské strany s Městskou policií Frýdlant, kterou jsme loni nově zřídili, o vzájemné přeshraniční spolupráci hasičů, základních škol i sportovců. Nejen na hrad a zámek k nám totiž míří polští návštěvníci. Velmi si oblíbili například i náš krytý zimní stadion,“ uvádí místostarosta Frýdlantu Jiří Stodůlka.

Druhá část návštěvy Frýdlantska polským velvyslancem proběhla poté v prostorách Zámeckého dvora v Černousích. Zde šlo při pracovní večeři o partnerské setkání velvyslance a představitelů přeshraničních partnerů a sousedů. K jednomu stolu zasedli k velvyslanci, hejtmanovi kraje a starostovi Frýdlantu starostové Heřmanic Vladimír Stříbrný, Bogatynie Wojciech Dobrołowicz, Záwidówa Robert Łężny, Habartic Stanislav Briestenský, Swieradówa Zdróje Roland Marciniak, Lázní Libverda Jan Pospíšil a Nového Města pod Smrkem Petr Černica. Na setkání pak byl přítomen i ředitel Frýdlantské vodárenské společnosti Petr Olyšar, ředitel polské společnosti PGE Sławomir Wochna a náměstek ministra průmyslu a obchodu Edvard Kožušník.

„Hovořili jsme o tom, co se povedlo v minulém roce, o podepsání mezivládní dohody o Turówu a nadací PGE a Libereckým krajem. Řekli jsme si, že to byl dobrý krok pro spolupráci a probrali další potřebné kroky, které je třeba v rámci této dohody podniknout. Například v souvislosti s projektovou přípravou opatření, která by měla být financována z peněz, jež dalo na Frýdlantsko Polsko a elektrárna Turów. U nich je bohužel velké zpoždění. Zrekapitulovali jsme také, jak jsme vzájemně spolupracovali v posledních 20 letech a kam bychom chtěli spolupráci posunout dál,“ uvedl starosta Frýdlantu.

„Dále jsme jednali o rozvoji turistického ruchu, společných česko-polských silničních projektech a také o bezpečnosti. Právě toto téma v pohraničí silně rezonuje a my chceme proti kriminalitě, která působí obyvatelům těchto oblastí starosti, s využitím česko-polské spolupráce účinněji bojovat,“ doplnil hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Také v Černousích probíhala debata o nutnosti lepší železniční dopravy na polské straně, dále o možnostech spolupráce s Polskem na projektu cyklostezky Heřmanička, o turistických cílech v Polsku jako je Skywalk a v ČR (například Singltrek) a celkově o podpoře turismu na obou stranách hranice s ohledem na turisty druhé země. „Požádali jsme pana velvyslance, aby napomohl v rámci svých jednání tomu, aby projekty, které připravuje třeba Swieradów Zdrój s Bedřichovem na značení a rozšíření běžkařských stezek, byly akcentované a nebyly jim kladeny zbytečné úřednické překážky,“ dodal starosta Frýdlantu.

Společně se pak všichni jednající shodli na tom, že nedostatečnou pozornost, kterou česko-polskému pohraničí věnují hlavní města obou zemí, alespoň částečně zachraňuje velmi úzká spolupráce partnerů na obou stranách hranice.

Velvyslanec během návštěvy Liberecka zavítal také do Chrastavy. Se starostou Michaelem Canovem a hejtmanem Martinem Půtou, který velvyslance doprovázel po příhraničních městech, jednali o tématech dlouhodobě spojujících obě země. Senátor Michael Canov seznámil významného hosta se svým pohledem na řešení dlouholetých sporů ohledně územního dluhu mezi oběma zeměmi.

Dále diskutovali např. o problematice kolem dolu Turów, o chybějící vlakové zastávce na železniční trati Liberec – Zittau a dalších tématech.

Chrastava s polskou stranou spolupracuje dlouhodobě. Má velmi dobré zkušenosti v rámci partnerství se dvěma polskými městy, i o tom byla na radnici řeč… Setkání trvalo asi hodinu a odsud velvyslanec pokračoval na návštěvu do Hrádku nad Nisou.

Martina Petrášková, Město Frýdlant

Romana Prošková, mediální a informační referentka Města Chrastava