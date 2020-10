Znají pojmy jako hypotéka nebo nájem, ale netuší rozdíl mezi mincemi a bankovkami. Ani vlastně neví, odkud rodiče berou peníze. Tvrdí, že doma občas dostanou stovku, občas litr, ale pak váhají, kolik takový „litr“ je. A v křížovce bez mrknutí oka vyplní, že „odměna dospělých za práci“, začínající na písmena V-Ý-P----, je „výpověď“.

I proto se druháčci ze základních škol po celé zemi postupně zapojují do Abecedy peněz. Zábavný program na výuku finanční gramotnosti nyní absolvovali i žáčci ze Semil. Tento čtvrtek čeká objevování světa peněz druháčky z Liberce. Pokud byste se chtěli přijít podívat, ještě srdečně zvaní!

Osmiletí špunti mají program koncipovaný jako zážitkové dopoledne v tělocvičně. Během něj si na různých stanovištích vyzkouší život dospělých. „Ve dvojčlenných týmech si děti zažijí cestu do práce, pobyt v ní, odpolední nákupy i návrat domů. Po celou dobu se jim věnuje odborník, který děti provází a pomáhá jim s jednotlivými situacemi a úkoly,“ popisuje David Hubáček z České spořitelny, která Abecedu peněz připravila.

„Nestačí totiž v matematice počítat, kolik korun mi prodavačka vrátí, když platím pět rohlíků stokorunou. To mě nenaučí, jak vypadá stokoruna, že mám dostat účtenku, nebo proč stojí rohlík dvě koruny a ne dvacet. Ani to, že když tu stokorunu ztratím nebo utratím jinde, budu bez rohlíků,“ vysvětluje David Hubáček. Navíc klasického „učení“ mají děti ve škole až až. „Proto jim v rámci Abecedy peněz zprostředkováváme setkání se světem peněz pomocí hry a vlastních prožitků.“

„Finanční gramotnosti se obvykle věnujeme v rámci matematiky. Probíráme nákupy a bavíme se s dětmi o všem, co je zajímá. Během kurzu jsem ale byla překvapená, co všechno už někteří vědí,“ popisuje semilská třídní učitelka 2.B, Barbora Vocelová. „Když jsem viděla, jak tady děti bavilo počítání penízků, rozhodla jsem se, že pořídíme nějaké „bankovky“ z hračkářství i do třídy. A budeme trénovat počítání nejen na papíře,“ dodává.

„Je skvělé, že si děti mohly vyzkoušet, na co všechno jsou v rodině peníze potřeba. Mnohé si tu poprvé uvědomily, že nejde jen o nákup jídla, ale že platit se musí i benzín nebo nájem. Ukázalo se také, že jen jedno nebo dvě děti ve třídě dostávají kapesné. Nemají žádné peníze, o kterých by rozhodovaly samy. A tedy ani možnost naučit se, jak to s nimi funguje,“ chválí si učitelka Jana Šourková z 1. ZŠ Plzeň.

Marta Vokurková