Dobrou zprávou je, že Nadace Terezy Maxové dětem mohla díky svým dárcům pružně zareagovat a rozdělit speciální koronavirovou pomoc za více než 3,6 mil Kč. Rychle zareagovali zejména dlouhodobí dárci, jako je například banka ING, která věnovala 2,7 mil. Kč. Podpora byla distribuována po celé republice a byla směřována zejména do oblastí spojených s domácí výukou – jako úhrada nákladů na doučování, technické vybavení pro výuku a dále pak preventivní balíčky s vitamíny, dezinfekcí a rouškami. V rámci této pomoci putovalo do tří dětských domovů Libereckého kraje 103 085 Kč. Podpořeny byly i pěstounské rodiny ve výši 10 000 Kč.

Koronavirová epidemie změnila životy napříč společností. Nouzový stav a návazná opatření postihla i dětské domovy, náhradní rodiče, matky v azylových domech či sociálně slabé rodiny. Rázem se ocitli v izolaci, a to nejen fyzické. Jejich problémy a potřeby se na čas ocitly na okraji zájmu.

Jak téměř jednohlasně zaznívá z dětských domovů – mnoho problémů přináší uzavření škol a izolace zařízení. Děti tráví v domově 24 hodin, sedm dní v týdnu. Vychovatelé se snaží děti zabavit a vymyslet jim program, ale díky různým věkovým kategoriím je to složité, včetně domácí výuky. Co školák, to jiná třída a jiné vzdělávací nároky. Nad rámec toho dětem logicky chybí kontakt s kamarády a rodinou mimo ústavní zařízení. Daný stav klade obrovské nároky zejména na vychovatele. Domovům chybí podmínky pro domácí výuku a mnohdy i prevenci zdraví.

„Když jsme zjistili, v jakém stavu jsou dětské domovy nyní nuceny fungovat, rozhodli jsme se okamžitě zareagovat a konat. Nadace obeslala přes 190 dětských domovů, pěstouny i spolupracující azylové domy po celé republice s nabídkou speciální koronavirové pomoci. Sama jsem volala do dětských domovů a přes whatup video mluvila s dětmi, aby věděly, že na ně myslíme a že se jim snažíme pomoct. V nadaci jsme přes karanténu a fyzickou vzdálenost zůstali k dispozici všem, kdo nás potřebují. “, uvedla patronka nadace, Tereza Maxová.

Následně se v nadaci sešly stovky žádostí v řádech milionů korun. „Některé věci bohužel neovlivníme, například faktor izolace. Děti jsou celou dobu v domově či jeho venkovním areálu, ale nesmí mimo něj, do školy či na víkend k rodině. Na druhou stranu, umíme pomoci s financováním domácí výuky a doučováním, zakoupením notebooku a jiné potřebné techniky, podporou prevence a zdraví ve formě dezinfekce, roušek a dalších akutně chybějících potřeb.“, dodává Terezie Sverdlinová, ředitelka nadace.

Speciální koronavirová pomoc nadace znamenala pro dětské domovy, pěstounské rodiny, matky v azylových domech i sociálně slabé rodiny velkou pomoc a úlevu. Díky firemním, ale i individuálním dárcům se podařilo již rozdělit 3,6 miliónů korun. Jednou z firem, která okamžitě zareagovala a na pomoc věnovala částku 2,7 mil Kč, byla banka ING bank. Tato částka se konkrétně rozdělila v 76 dětských domovech a 15 pěstounských rodinách a představuje pomoc pro 2.578 dětí.

“S Nadací Terezy Maxové dětem spolupracujeme již 15 let. Když nám řekli o situaci v dětských domovech, rozhodli jsme se okamžitě pomoci, a vyvolali tím silnou vlnu podpory a zájmu ze strany našich zaměstnanců i naší mateřské společnosti. Je to téma o, kterém by lidé měli vědět a tyto učební pomůcky a vzdělávání představují lístek k lepšímu životu pro znevýhodněné děti, které v současné době jsou ještě více zasaženy,“ uvedl Isold Heemstra, generální ředitel banky ING Česká republika.

Dalšími dárci byli přispěvatelé veřejné sbírky FRIENDS OF TERIBEAR (č. účtu: 123123123/2700) nebo firma CTP. Nadace Terezy Maxové dětem tímto všem zapojeným podporovatelům ze srdce děkuje a váží si toho, že i v těchto nelehkých dobách společně pomáháme, kde je skutečně velmi třeba.

V Libereckém kraji byly podpořeny tři dětské domovy ve výši 103 085 Kč.

Podpořeny byly tyto domovy:

Dětský domov Dubá – Deštná

Dětský domov Jablonné v Podještědí

Dětský domov Semily

Podporu získaly i pěstounské rodiny ve výši 10.000 Kč.

Janka Kellerová