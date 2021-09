„Míša je velký bojovník. Zdravotní pojišťovna pro něj schválila speciální lék Spinrazu, který umí ochabování svalů pozastavit a rodiče tak dostali velkou naději, protože bez Spinrazy by ho čekaly maximálně dva roky života. Míša se začal zlepšovat, ale náhle přišly další komplikace v podobě zaslepeného dvanácterníku či prasklé plíce. I z toho se chlapeček dostal a statečně o svůj život bojuje, ani dnes však nemá vyhráno. Proto prosíme všechny laskavé lidi s dobrým srdcem, aby se do online Srdíčkových dnů zapojili a pomohli tak Míšovi i jeho rodičům k lepšímu životu.“ dodává Maria Křepelková.

„Míša se narodil do velké rodiny, která se na něho moc těšila. Zpočátku vypadal úplně stejně zdravě jako jeho bratr – dvojče. Ovšem po třech týdnech dostal kašel a rodiče zjistili, že mu ochabují svaly. Přestával mít sílu v ručičkách a než dorazili k paní doktorce, vypadal vlastně jako hadrová panenka. Dětský doktorka poslala Míšu ihned do nemocnice, kde skončil na jednotce intenzivní péči. Po nejrůznějších vyšetřeních si rodiče museli vyslechnout, že jejich chlapeček trpí spinální svalovou atrofií 1. typu, tedy tou nejhorší formou. V tu chvíli začal boj o chlapečkův život.“ vypráví příběh malého Míši ředitelka obecně prospěšné společnosti Život dětem Maria Křepelková.

Již v pondělí 20. září vyjdou do ulic studenti středních škol a odborných učilišť, aby po celý týden kolemjdoucím nabízeli sbírkové předměty na pomoc rodinám s vážně nemocnými dětmi.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.