Synthpopová scéna je již několik dekád jednou z těch nejstabilnějších a komunita jejích posluchačů se stále rozrůstá. Není tak divu, že se po Evropě stále častěji objevují festivaly, které oslavují právě tento hudební styl. Svůj synthpopový festival bude mít na podzim konečně i Česká republika! V Liberci se již 4. listopadu 2023 uskuteční první ročník mezinárodního festivalu, který dostal název SEVER SYNTH CITY.

Lake Malawi | Foto: Deník/Roman Dušek

Pořadatelé festivalu pro úvodní ročník neponechali nic náhodě a do line-upu zařadili výhradně známá jména, která již léta či dokonce několik dekád posouvají hranice elektronické hudby. Headlinerem a asi největším lákadlem celého festivalu budou němečtí M.I.N.E, tedy velmi úspěšná „bokovka“ Marcuse Meyna, frontmana a zakladatele legendárních Camouflage. Je tak nadmíru jasné, že během jejich koncertu dojde i na takové hity jako Love is a Shield, Shine, The Suspicious Love nebo The Great Commandment.

Fanoušky elektronické muziky potěší dozajista pestrý mix domácích i globálních trendů. Českobudějovická kapela Oceán na festivalu připomene svá dvě slavná alba z 90. let Dávná zem a Pyramida snů, dorazí také dva finalisté Velké ceny Eurovize - skupiny Lake Malawi (2019) a česko-norská formace We Are Domi (2022).

FOTO, VIDEO: Supercela přinesla na Liberecko krupobití, vítr i déšť

V line-upu se nachází i držitel ceny Anděl a všestranně nadaný hudebník 7krát3 nebo stále populárnější pražská formace Lakeside X, kterou si jako předkapelu pro svůj letošní pražský koncert vybrali legendární Depeche Mode a gothicpopová skupina Jerusalem. Liberecká scéna obohatí výjimečnou atmosféru festivalu audiovizuálním projektem s názvem Fuj kluk a na závěr si všichni přítomní budou moci užít i velkou DM Afterparty, která nabídne nejedno hudební i audiovizuální překvapení.

„Celý festival vnímáme především jako oslavu synthpopové scény, která je nám tak blízká, neb jsem na ní vyrůstali. Chtěli bychom alespoň na jeden večer spojit stovky fanoušků, kteří to vnímají stejně jako my. Nejen proto jsme se rozhodli být velmi vstřícní i ve věci vstupného. Od 1. července do 3.listopadu za vstupenku na festival zájemci zaplatí 890 korun, v den konání akce a na místě pak bude stát 990 korun,“ dodává k plánovanému festivalu za pořadatele Petr Černý, předseda představenstva SBD Sever.

Michal Buzek