Městské divadlo v Liberci zahájí svou 141. sezónu slavnostní akcí na Divadelním náměstí, která se uskuteční v neděli 1. září od 15 hodin. Program začne představením nazvaném Pohromadě na přehradě a bude pokračovat blokem představení nazvaným Doteky, ve kterém se propojí prvky činohry, opery a baletu prostřednictvím klasických děl jako Romeo a Julie, Carmen a Zkrocení zlé ženy. Následovat bude program Světáci na náměstí.

Večer bude zakončen předáním libereckých Thálií a koncertem skupiny The Plastic People of the Universe – New Generation. Pro děti bude připraven program Šalďák dětem, který proběhne v čase od 15 do 18:30 hodin.

Po celý den budou k dispozici stánky s rukodělnými výrobky, karikaturista, moravská vína, občerstvení a sladké dobroty. Zábavu uzavře DJ od 21 hodin.

Eleonora Kočí, Divadlo F. X. Šaldy

