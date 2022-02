V první fázi soutěže se děti musely popasovat s testy, které prověřují jejich finanční gramotnost. Ty jsou rozdělené do tří věkových kategorií. „Tři nejlepší děti z každé kategorie v jednotlivých školách postupují do lednových okresních kol. V nich už budou pracovat v týmu,“ popisuje Marta Gellová, předsedkyně Rady EFPA ČR. Z tisícovky týmů pak do dalšího klání postoupí jen ti nejlepší.