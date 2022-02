Děti ve třídě, učitel doma. I taková je výuka na liberecké ZŠ 5. května

Covidová doba přináší mnoho negativních změn ve společnosti, ale může také leccos obohatit. Nevěříte? Učitelům ve školách se dnes často stává, že jsou v karanténě či izolaci, zatímco jejich žáci mohou chodit do školy. Ačkoliv suplující kolegové se snaží učit neznámou třídu či předmět co nejlépe, není to vždy to pravé.

Učitelé na liberecké ZŠ 5. května zvládají takovou výuku, kdy připojí učitele do třídy z jeho vlastního domova. | Foto: archiv ZŠ