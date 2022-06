V rámci iQVýzvy děti do 15 let přicházely se svým kreativním zpracováním úkolů v jednotlivých čtyřech kolech. V průběhu několika měsíců tak účastníci tvořili kouzelnickou hůlku, dokreslovali robota, který by pomáhal světu, měli cokoli roztočit a natočit to, a také vyráběli hmyz z PET lahve. „Chceme v dětech probudit kreativitu a dostat je na chvíli od počítačů, tabletů a telefonů. I letos nám udělala radost spousta krásných soutěžních příspěvků od dětí, které soutěžily samostatně nebo v týmech po maximálně 5 dětech,“ říká Jiří Vojtěch, manažer projektu iQVýzva.