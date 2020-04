Zabaví se v nich všechny děti bez rozdílu věku, od nejmenších školáků až po teenagery na střední. K motivaci přispějí i atraktivní ceny, které mohou získat. V Libereckém kraji je bezmála 60 tisíc dětí, jež zůstaly kvůli uzavření základních a středních škol doma.

Týden co týden se bude na stránkách Abecedy peněz objevovat nová soutěž pro žáky základních škol. Děti se pobaví a zároveň se zábavnou formou seznámí se základy hospodaření. Prostřednictvím interaktivních her si mohou hrát na dospělé nebo zkusit, jaké to je, být podnikatelem. Žáci na druhém stupni se pak mohou spolu se středoškoláky zapojit do hry Tajuplná cesta. Interaktivní počítačová hra teenagery přenese do zahraničí a umožní jim v napínavé detektivce prožít první zkušenosti s brigádou. A vším, co pobyt v zahraničí na vlastní pěst a s omezenými prostředky obnáší.

Všechny úkoly jsou koncipované tak, aby je zvládly děti samy. „Také máme doma školáky a víme, jak je to nyní pro rodiče náročné. Záměrně jsme náplň online Abecedy peněz připravili tak, aby v průběhu programu děti nepotřebovaly neustálou přítomnost dospělého. Hry i soutěže mohou zpracovávat samostatně,“ vysvětluje David Hubáček, šéf finančního vzdělávání v České spořitelně. „Jsem velmi rád, že se nám v tak krátkém čase podařilo překlopit naše vzdělávací programy do online prostředí,“ dodává.

Abeceda peněz je v současné době největší ucelený koncept finančního vzdělávání u nás. Má záštitu Ministerstva financí a je metodicky připravena profesionálními pedagogy. Běží třetím rokem a za tu dobu ji ve školách absolvovalo přes 30 tisíc dětí.

Nové hry a soutěže běží na stránkách www.abecedapenez.cz. Každý týden mohou děti od 3 do 18 let vyhrát atraktivní ceny, jako jsou telefony, deskové hry, předplatné Netflixu a mnoho dalšího. Bez ohledu na to, jestli se zapojí jednorázově, nebo budou soutěžit každý týden.

Filip Hrubý, Tiskový mluvčí ČS