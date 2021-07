Milí malí i velcí čtenáři, děti i rodiče,odměňte se, za tu spoustu dní povinností a starostí si to všichni zasloužíte.

Knihy - Ilustrační foto | Foto: Archiv

Letos si to zasloužíte dvojnásob, za dřinu domácího a on-line vyučování. Vyberte si na léto něco hezkého na letní čtení. Jako dárek od nás dostanete slevu na knížky. Sleva 15 procent za každé vysvědčení. Pokud máte vyznamenání, tak je sleva ještě výraznější a to 20 procent. Ve dnech vysvědčení jsme dvojnásob připraveni vám u nás v Pražské poradit, ukázat vám oblíbené knížky letošního roku i naše tipy.Milí malí i velcí čtenáři, děti i rodiče, odměňte se, za tu spoustu dní povinností a starostí si to všichni zasloužíte.