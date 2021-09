Po Sychrově čekají glorchestru ještě dva koncerty. 16. září projekt přivítá Hospitál Kuks a celé turné bude zakončeno vystoupením v Dolní oblasti Vítkovic 22. září. Vstupenky v ceně 200 Kč jsou dostupné výhradně na webu glorchestra (www.glorchestra.cz), kde najdou zájemci také další podrobnosti o programu. V ceně vstupného je pro každého návštěvníka welcome drink zdarma. Organizátoři ujišťují, že akce probíhají s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci.

Výtěžek ze vstupného budě věnován na opravu tuzemských historických památek. „Jsme rádi, že díky unikátnímu projektu glorchestra můžeme podpořit nejen obnovu historických míst v České republice, ale i pomoci restartovat českou kulturu,“ uvedl Štěpán Michlíček, generální ředitel společnosti BAT pro Českou republiku a Slovensko. Ta je hlavním partnerem projektu, jehož název odkazuje na populární zařízení na zahřívání tabáku glo. „Naše novinka glo hyper+ sklízí u českých dospělých uživatelů nevídaný úspěch a my věříme, že stejné popularity se dočká i projekt glorchestra,“ dodal.

Ty má primárně na starost art director projektu Milan Cais. Koncertní místa totiž nebyla vybrána jen tak náhodou, naopak se s kulisou historických památek počítalo ze scénografického hlediska už předem. „Líbila se mi představa podtržení určité duality, kterou oba zcela odlišné světy přináší. Pódium je v tomto případě místo setkání, kde se mají nenásilně s lehkostí a až určitou samozřejmostí propojit, čemuž podřídíme design i scénografii. Jako důležitý vnímám i fakt, že každý event se bude odehrávat na zajímavém historickém místě se silným géniem loci. Dekorace budou vždy citlivě řešeny a instalovány v kontextu jednotlivých lokalit různě s podtržením jejich ojedinělosti. Nebude to tedy klasický pojízdný cirkus, který se staví pokaždé stejně ve stejných proporcích,” vysvětluje Cais.

Návštěvníci se tak na Sychrově opět dočkají osvědčené formule. Základem tělesa je klasický symfonický orchestr Unique orchestra Jana Šikla, který ale poměrně čile experimentuje s hudebními žánry typu alternativní elektronické hudby, RnB, rapu nebo taneční hudby. A nezřídka za pomoci hvězdných hostů – například raperů Vladimira 518 a DJ Wiche nebo uskupení 7krát3 a Žofie Dares, pohybující se na pomezí popu a RnB. Jedinečnost zážitku je navíc umocněna originální scénografií, která do průběhu koncertu zapracovává i originální světelnou show.

