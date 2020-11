O jednom vystoupení v Praze při dražbě napsala radní Libereckého kraje Květa Vinklátová: „…včera jsem se zúčastnila krásného večera. V Praze v Arcibiskupském paláci proběhla charitativní aukce galerie Čermak-Einserkraft, která svým výtěžkem přispěje na dokončení opravy varhan v katedrále sv. Víta. Talentovaný houslista Milan Kostelenec svým hraním potěšil dražitele uměleckých děl, která byla věnována do charitativní dražby. Byla to další zajímavá zkušenost mladého interpreta, jeho výkon ocenili všichni přítomní i jeho eminence pan kardinál Duka.“

Již několik let se umisťuje Milan Kostelenec na prvním místě v soutěži Kociánovy housle v Ústí nad Orlicí. V kategorii dětí do deseti let byl nejlepší. Podle Pavla Šporcla, který si jej vybral jako společníka v Jaroměři na benefičním koncertu Pocta Paganinimu, byl liberecký muzikant již tehdy hvězdičkou na hudebním nebi.

Diplomy má i z celostátní soutěže ZUŠ nebo z mezinárodní soutěže Mistra Josefa Muziky v Nové Pace. Ocenění si přivezl i z Maďarska z festivalu v Györu za nejlépe provedenou polskou skladbu a cenu publika za nejlepší výkon.

Sólově vystoupil se Severočeským divadelním orchestrem Ústí nad Labem a v rámci galakoncertu světových houslových talentů s Karlovarským symfonickým orchestrem. Doposud měl také možnost vystoupit na koncertech společně s Pavlem Šporclem, Lubomírem Brabcem, Jiřím Stivínem, Petrem Matějákem ml. Dnes také již jako čtrnáctiletý hraje pravidelně i na mezinárodních folklorních festivalech i v zahraničí.

V době epidemie se zúčastnil pražské říjnové Mezinárodní houslové soutěže Dr. Josefa Micky. Předváděné výkony mladých houslistů se odehrávaly bez diváků, pedagogů, a nakonec i bez poroty. Organizátoři se nevzdali a umožnili čtyřem desítkám houslistů vystoupit prostřednictvím internetového přenosu. Porotci tak sledovali výkony interpretů na obrazovkách svých počítačů. Mladá generace muzikantů je již na internetové záznamy zvyklá, vůbec nevadilo a s vervou jim vlastní přehrávali přihlášené skladby. S originalitou soutěže se vypořádal v kategorii do čtrnácti let i liberecký Milan Kostelenec, kterého na soutěže připravuje pedagog liberecké ZUŠ, koncertní mistr Divadla F. X. Šaldy v Liberci Petr Matěják.

Předvedené nahrávky Nicola Paganiniho 24. caproiccio a Sarasateho Cikánské melodie v Milanově podání porota ocenila první cenou a navíc obdržel cenu Spolku Svatého Bartoloměje. Výhra a cena jsou pro mladého libereckého umělce odměnou za mnohahodinovou denní dřinu a kázeň, s jakou ke hře přistupuje. Navíc hrát první housle v Liberecké cimbálce je také životní školou.

Milan Turek