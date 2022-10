Čtenáři píší: O jedné prodejně, píli a šikovných rukou

Začalo to malým obchůdkem v Rumunské ulici v Liberci před sedmi lety s oblečením pro malé děti, které si majitelka paní Skopková šila sama. Rozjezd se dařil, takže se po dvou letech stěhovali do Revoluční ulice, do větší prodejny s názvem KaSko.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Drahomír Stulír

Když jde člověk po této ulici, mimoděk se zastavíte před prodejnou a překvapí vás vkusně vyzdobená výloha, uvnitř čisťounko a majitelka pokračuje ve vytváření krásných předmětů a dekorací. Její šikovnost je neuvěřitelná, přestože se vyučila černému řemeslu. Její dvě dcery jsou také zapojené do lehčího šití, ale spíše prodávají produkty, které paní Skopková vytváří. A není jich málo, roztomilé látkové hračky, prostírání s neuvěřitelnými geometrickými tvary, zástěry, chňapky, látkové košíky, ubrusy, závěsy a dále to, co si objednají zákaznice. V obchodě se též prodávají bavlněné látky, galanterie, pomůcky pro patchwork a výplně. Takové výrobky určitě ocení lidé, kteří ještě mají úctu k poctivé ruční práci. M. Šourková