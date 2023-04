Projekt liberecké organizace Čmelák uspěl v celosvětové konkurenci a vyhrál v jedné ze tří kategorií hlasování nadace EOCA. Zahraniční grant umožní české organizaci pokračovat ve vytváření nových lokalit na podporu biodiverzity.

Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Hlasování probíhalo od 15. března do 29. března, během dvou týdnů získal projekt „Attractive landscape – for people, for nature“ více než 45% hlasů ve své kategorii.

„Díky všem, kdo uplynulých 14 dní sdíleli naše příspěvky a poslali nám svůj hlas. Věříme, že nové lokality, které díky tomu vzniknou, za to určitě stojí,“ řekl předseda organizace Jan Korytář.

Projekt Attractive landscape je zaměřen na vytváření nových lokalit pro podporu biodiverzity v hospodářsky využívané krajině, které se zároveň stávají vyhledávanými místy pro pobyt v přírodě. Jednou z takových lokalit je Nový prales, ve kterém probíhá přeměna smrkových monokultur na přirozený les, a později prales. Druhou lokalitou jsou Mokřady Česká Ves, které navazují na známější Mokřady Jablonné. Lokality jsou volně přístupné pro veřejnost.

„Získané finance nám umožní vytvářet další místa pro lidi i pro přírodu. Plány a tipy na nové lokality máme, takže nás tento úspěch opravdu potěšil,“ dodává Jana Bujoková, ředitelka organizace.

Čmelák má těžiště aktivit v Libereckém kraji, kde působí již od roku 1994. Spravuje 66 ha vlastních pozemků a desítky hektarů zajímavých lokalit dalších vlastníků.

David Černý