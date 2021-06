Příroda se probouzí a spolek Čmelák začíná shánět dobrovolníky na údržbu mnoha přírodních lokalit, o které se stará v Libereckém kraji. Lidé se mohou zapojit do údržby mokřadů, kosení vzácných luk nebo výsadeb stromů.

Zarostlé mokřadní pozemky nedaleko centra Jablonné v Podještědí Čmelák přeměňuje na klidovou zónu pro místní obyvatele. | Foto: Jan Berounský

„Každý z nás má možnost pomoci přírodě, kdekoliv ve svém okolí. Mnozí jen neví jak na to, a právě to bychom rádi změnili. Kromě zapojení do praktické ochrany přírody přímo v Libereckém kraji, nově zavádíme podporu pro všechny nadšence, kteří by rádi začali pomáhat přírodě ve svém okolí po celé České republice. Zapojit se může opravdu každý, protože i malá snaha se cení.“ říká Jana Bujoková, ředitelka organizace.