Dušan Kotlár se hudbě věnoval od mládí, rodiče ho podporovali v rozvíjení talentu, a proto mohl vystudovat konzervatoř v Teplicích. Později získal hudební praxi v orchestru Divadla F. X. Šaldy v Liberci, kde hrál na housle. Při absolvování vojenské služby ve Slaném působil jako trombonista ve vojenské posádkové hudbě. Protože mu ale učaroval cimbál, založil už na vojně cimbálovou kapelu.

Po ukončení vojenské služby se stal vedoucím smyčcové sekce orchestru Divadla F. X. Šaldy a zároveň učil na ZUŠ v Liberci. Jako pedagog secvičil hudební vzdělávací pásmo, se kterým pořádal výchovné koncerty pro děti a mládež. Za práci s mládeží byl odměněn cenou Křesadlo.

I když cimbál není typický nástroj pro Liberecký kraj, podařilo se Dušanu Kotlárovi založit v roce 1981 cimbálovou kapelu, protože mu v kraji pod Ještědem chyběl zvuk cimbálu a dalších lidových nástrojů, které podmalovávají krásu lidového zpěvu. Základ repertoáru tvoří lidová hudba z Moravy, Čech, Slovenska, dále potom interpretace populárních melodií nebo country, operní a operetní skladby. Ve svých vystoupeních zařazují skladby významných velikánů naší i světové hudby jako jsou Smetana, Dvořák, Offenbach, Kalmán, Verdi, Karel Svoboda nebo Leonard Cohen.

„40 let, to je kus života. Vzpomínám si, jak jsme u příležitosti 25 let trvání muziky uvedli koncert v Divadle F. X. Šaldy. Zařadil jsem do programu písničky, se kterými jsme začínali, prostřídal je orchestrálními skladbami s vsuvkami tanečníků, a protože máme v repertoáru i operní a operetní melodie, cimbálka doprovodila sólisty divadla i z národního a populární melodie též rozjasnily tváře obecenstva. Byl jsem tehdy velmi mile překvapen, když jsme poprvé nastoupili na pódium, viděl jsem po střechu plné divadlo. Takový zájem jsem vůbec nečekal. Bylo mi tak zvláštně krásně, uvědomil jsem si, že ta práce má smysl. Přijeli naši příznivci z různých měst republiky. A to tenkrát ještě nebyly v provozu sociální sítě, které dnes výrazně v propagaci akce pomáhají. Byla to zpětná satisfakce pro mě.

Za těch čtyřicet let jsme navštívili spoustu míst v republice, kam bych mnohdy pravděpodobně neměl důvod cestovat. Jeli jsme účinkovat, a přitom jsme sami obdivovali krásy a zajímavosti naší země – novorenesanční palác Žofín, Španělský sál Pražského hradu, nebo zámek v Českém Krumlově. Nikdy nevíte, kam přijedete, jaká společnost vás bude očekávat. Někdy je zajímavá cesta, jindy vás naprosto uchvátí prostory, společnost lidí…

Vždycky se najde něco, co vás obohatí. Každý koncert je jiný podle publika. Lidé tvoří tu konkrétní osnovu, scénář programu. Repertoár upravujeme na místě, ihned – podle nálady posluchačů. Vždycky má vliv prostředí, ale hlavně skladba posluchačů. Koncert je vlastně výsledkem reakcí posluchačů a nás muzikantů. Na některá místa se potom i několik let vracíme. Jedním takovým byla např. benefiční akce Luďka Veleho na Grabštejně nebo Košt hraběte Chotka ve Velkém Březně.

Nemůžu zapomenout zmínit ale i jiná kulturní místa, Benátky nad Jizerou, Poděbrady, Liblici, Větruši, Bzí nebo Brnou… Jejich výčet by byl opravdu dlouhý. Naposledy jsme hráli právě ve Velkém Březně na koštu vín a jeden z našich věrných příznivců přinesl časosběrnou sbírku fotografií. Uvědomili jsme si, že jsme součástí této akce už přes dvacet let!“ říká primáš Cimbálky.

Úspěchy kapely jsou známy nejen po naší republice, ale i ve světě. Kapela procestovala mnoho zemí – Norsko, Itálie, Německo, Španělsko, Francie, Polsko, Slovensko. Posluchači reagují spontánně, zpívají, tančí, tleskají. Každého osloví jiná melodie. V Jižní Koreji se velmi líbila naše československá Tancuj, tancuj, vykrúcaj. Chtěli ji zahrát hned několikrát. Velmi rádi také jezdí do nedaleké oblasti Lužických Srbů. Váží si toho, jak udržují mezi mladými vztah k československému folkloru. Kdykoliv přijedou, společné setkání je bezprostřední a protáhne se dlouho do soumraku.

Dušan Kotlár.Zdroj: archivProfesionální úroveň jednotlivých členů souboru zajišťuje opravdový zážitek a to především proto, že mají vynikajícího primáše, člověka, který je skutečnou osobností. Sám režíruje, aranžuje, vydal dvě CD s názvem Vyberte si! a Bavte se!. V kategorii umění a kultura byl opakovaně nominován na Osobnost Liberecka. Kromě konzervatoře vystudoval speciální pedagogiku UJAK v Praze a Univerzitu v Nitře.

Poděkováním pro umělce je vidět radost v očích posluchačů, jejich bouřlivý potlesk a poděkování za repertoár, za krásné odpoledne či podvečer, prostě za možnost zapomenout na všední starosti a užít si klidné chvíle ve společnosti lidí milujících hudbu a vydávajících ze sebe to nejlepší pro radost druhých.

Cimbálová kapela vystupuje už mnoho let v ustáleném složení: Dušan Kotlár – housle, Lubomír Nevyhoštěný – kontrabas, Miroslav Tipek – klarinet, Dušan Kotlár ml. – klarinet, Olga Kostelencová – cimbál, zpěv – spolupracovala s brněnským BROLNEM, s kterým několikrát koncertovala, natočila řadu krásných CD, stabilní hudební obsazení muzikantů rozšířil mladý houslista Milan Kostelenec, vítěz několika Mezinárodních houslových soutěží.

Eva Bečvaříková, Milan Turek