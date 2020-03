Kolektivy dětí MŠ, kde se děti teprve učí sebeobsluhu a základní hygienu, zůstanou v provozu, ale uzavřeme všechny ostatní školy včetně vysokých. Má to logiku? Předškolní děti naštěstí nejsou ohroženou skupinou, ale nakazit se a přenášet vir mohou stejně jako ostatní populace.

Ti co rozhodují jaksi zapomněli na to, že v MŠ jsou děti v úzkém kontaktu, dotýkají se, předávají si hračky, neumí si důsledně a pokaždé zakrýt ústa při kýchání… Dospělí musí omezit kontakty, ale předškoláky pošleme do kolektivu? S vědomím tohoto bych svoje potomky do MŠ rozhodně nepustil.

Jenže vláda chce zachovat chod ekonomiky a školky mají zřejmě strategický význam, aby umožnily maminkám pracovat. Ovšem pravděpodobnější bude, že během krátké doby si ze školky domů s dětmi přivedou také Cov-2.

Apeluji na všechny zřizovatele MŠ i na krizový štáb vlády ČR dejte jednoznačný pokyn k uzavření mateřských škol.

Roman Vrkoslav