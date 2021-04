Čísla o tom, kolik se stalo takových karambolů, policie neeviduje. Nehody ale spadají do pomyslné kolonky s příčinou nepozornost a roztržitost, a takoví chodci v loňském roce zavinili 221 událostí. Tým silniční bezpečnosti na toto téma připravil nový animovaný spot.

Na českých silnicích se vloni stalo bezmála 95 000 dopravních nehod. Zemřelo při nich 460 lidí, z toho 81 chodců, což je o 12 méně než v roce předešlém. Dalších 362 chodců bylo těžce zraněno a 1 901 utrpělo lehká poranění. Přímo ke srážce s nimi došlo ve 2 397 případech. Třetinu zavinili sami. „Chodci jsou nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu, při střetu nejsou ničím chráněni. Ze zákona musí být ohleduplní, pozorní a opatrní,“ upozorňuje Jan Polák, ředitel Týmu silniční bezpečnosti.

Povzbudivé je, že se počty nehod s účastí chodců snižují. V posledních letech ovšem dochází k událostem, které mají tragický konec, převážně v obcích než mimo ně, celkem tak zahynulo 49 chodců. Vyšetřováním se zjistilo, že desetina zemřelých přišla o život kvůli nepozornosti či roztříštěnosti.

Častým problémem jsou tzv. smartphone zombie, tedy chodci, kterým pozornost odvádí chytré telefony nebo sluchátka s hlasitou hudbou. „Jsou tak zahleděni do svých telefonů, že přestávají vnímat okolní provoz, vyhýbají se na poslední chvíli, bez rozhlédnutí a nečekaně vstupují do silnice. Zcela vážně jdou ale naproti nebezpečným situacím, protože řidiči často nemají šanci na jejich nepředvídatelné chování zareagovat, zpomalit a zabránit střetu. A jsou to právě chodci, kteří utrpí při nehodách ta nejtěžší zranění,“ zdůrazňuje Polák. „Žijeme v době, kdy máme telefon neustále při sobě. Pokud se pohybujeme v silničním provozu a potřebujeme ho použít, je jedno, jestli rychle odpovědět na zprávu nebo si vyhledat nějakou informaci, je třeba zastavit na bezpečném místě a v klidu si vyřídit, co potřebujeme,“ dodává.

Řada lidí, zvláště děti, si zpříjemňuje cestu posloucháním hudby ze sluchátek. Neuvědomují si, že v silničním provozu ohrožují sebe i druhé. Nereagují na vnější podněty, neslyší přijíždějící vozidla ani varovné zvukové signály od řidičů. Kvůli hlasitě hudbě může chodec přeslechnout zvuk vozidel integrovaného záchranného systému a v neposlední řadě zvolání kolemjdoucího, které by mu mohlo zachránit život.

V České republice na následky nepozornosti chodců upozornila už dříve kampaň, během které byly na chodnících některých měst namalovány obrysy zemřelých chodců. Dále také videa ze série Chodci nejsou nesmrtelní, která byla součástí kampaně Ty to zvládneš. Nově problematiku připomene animovaný spot v rámci projektu Markétina dopravní výchova.

„Stejně jako předchozí půlminutové snímky má i tento především nejmenším ukázat, jak se bezpečně a správně chovat v silničním provozu. Videem provází postava Markéta, hlavní hrdinka projektu, a parta jejích kamarádů. Na problém roztržitosti chodců používajících mobilní telefon a sluchátka upozorní i další informační materiály, které jsme připravili,“ dodává Markéta Novotná, metodička dopravní výchovy.

Zdroj: Youtube

Tým silniční bezpečnosti