První novinka ve vzdělávacích kurzech knihovny, seznamovací lekce s 3D tiskem, je určena všem zájemcům z řad veřejnosti. Lektoři účastníkům vysvětlí, o co jde, co je to modelování a další zajímavosti, nebude chybět ani praktická ukázka. Kromě úvodních lekcí nabízíme také volná konzultační odpoledne pro již zkušené tiskaře. K dispozici jsou tiskárny Průša a TriLab.

Nejbližší seznamovací lekce pro začátečníky proběhne v úterý 22. února od 17 hodin a konzultační odpoledne pro zkušenější se uskuteční ve středu 23. února od 16 hodin. Na vybranou lekci se zájemci mohou registrovat v Kalendáři akcí na webu knihovny.

Od února také nově zahajujeme cyklus on-line školení, v němž představíme elektronické zdroje a digitální knihovny z naší nabídky, které můžete pohodlně využít doma či kdekoliv jinde po internetu prostřednictvím vzdáleného přístupu. Vybrat si můžete z různých tematických okruhů: noviny a časopisy, odborné články, e-knihy, hudba i české digitální knihovny. Vše o kurzech a přihlášení najdete na webu knihovny www.kvkli.cz v Kalendáři akcí nebo v Aktualitách. Kurz probíhá na platformě ZOOM.

Od března do května 2022 realizuje liberecká knihovna dále cyklus přednášek, besed a workshopů pro seniory, který bude zaměřený na rozvoj mediální gramotnosti a kritického myšlení. Odborní lektoři účastníkům pomohou lépe se orientovat v současné záplavě informací a naučí je správně je vyhodnocovat. V průběhu kurzu navštíví frekventanti redakci Českého rozhlasu Liberec, budou hovořit o fake news a také absolvují praktický nácvik ověřování informací. Podrobnosti o programu budou zveřejněny na webových stránkách knihovny.

Poslední novinkou jsou pravidelné kurzy trénování paměti. Společně s certifikovanou trenérkou paměti si účastníci budou nejenom povídat o paměti, ale hlavně se učit a trénovat různé techniky. Cyklus zahájíme v březnu na pobočce Králův Háj a postupně zopakujeme na všech našich pobočkách včetně hlavní budovy.

Kateřina Šidlofová, Krajská vědecká knihovna v Liberci