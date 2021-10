Kategorii individuálních sportovců ovládl nejlepší tuzemský gymnasta a olympijský reprezentant David Jessen, jenž byl v roce 2020 tahounem družstva mužů, které na mistrovství Evropy v Turecku obsadilo sedmou příčku. Následoval ho vzpěrač Jiří Orság, který obsadil stříbrnou příčku i před rokem, a šermíř Alexander Choupenitch, držitel ocenění Sokol roku 2019.

„Toto ocenění mě překvapilo a mám z něj velkou radost. Byl to pro všechny náročný rok a sportovní příprava byla obtížná. Proto bych chtěl poděkovat za podporu všem svým blízkým a Sokolu Brno 1, který mně vytvořil dobré podmínky a můžu jej od svých deseti let reprezentovat,“ vzkázal Jessen z USA, kde dlouhodobě žije a studuje.

V kategorii do 23 let zvítězil sprinter Jiří Polák, který přivezl zlatou medaili jak z MČR do 22 let (běh na 100 i 200 metrů), tak z MČR dospělých, kde ovládl trať 200 metrů. Díky tomu se mohl Polák postavit na start Diamantové ligy v Bruselu, kde na stejné distanci skončil třetí.

Nejlepším sokolským sportovcem do 18 let byl vyhlášen šermíř Marek Totušek, jenž na loňském mistrovství Evropy juniorů navázal na své předchozí úspěchy z juniorského MČR a dovezl bronzovou medaili. V kolektivních sportech uspěli házenkáři z Nového Veselí a basketbalistky z Hradce Králové.

Od minulého roku jsou součástí ankety také další kategorie, aby se ocenění dostalo i dalším osobnostem ze všech sfér bohatého sokolského života. Nejlepším cvičitelem roku 2020 se stal Petr Sádek z Lomnice nad Popelkou, kategorii cvičitelka roku vyhrála Renata Jarošová ze Sokola Nehvizdy, cenu za kolektiv roku si odnesl TÝM CVIČITELŮ ze Dvora Králové nad Labem a cenu Radky Daňkové pro objev roku získal Petr Douda se Sokola Přerov.

ČOS oceňuje také významné počiny v kultuře a vzdělávání. Ocenění za kulturní počin získal smíšený pěvecký sbor Gaudium Praha a Soubor písní a tanců Vycpálkovci za společné nastudování vánoční mše Edmunda Paschy.

Vzdělavatelským počinem roku 2020 se stala kniha Sokolské pohádky (druhé rozšířené česko-anglické vydání) od Josefa Kubišty. Námětem těchto pohádek jsou sokolské zásady a myšlenky společně se zkušenostmi z cvičení s dětmi, to vše vysvětlené formou nejbližší pro malé čtenáře.

Zvláštní cenu starostky ČOS za mimořádný počin si ze slavnostního vyhlášení odnesli Komunikační a marketingový tým a tým Ústřední školy za bleskové přenesení náplně mise Sokola "Vedeme Čechy k pohybu a společné aktivitě" do digitálního světa v okamžiku uzavření sportovišť v loni v březnu. Již 29. března byly na sokolském YouTube kanálu prezentovány první videa ze série #cvičímsesokolem, které ukazovaly, jak je možné zlepšovat kondici i při pobytu doma.

Odbor všestrannosti – vítězové



Cena Radky Daňkové: Petr Douda, Přerov

Cvičitelka roku: Renata Jarošová, Nehvizdy

Cvičitel roku: Petr Sádek, Lomnice nad Popelkou

Kolektiv: Tým cvičitelů Dvůr Králové nad Labem

Kategorie mládež do 18 let – jednotlivci: Marek Totušek, Bystřice pod Pernštejnem, šerm

Kategorie 19–23 let – jednotlivci: Jiří Polák, České Budějovice, atletika

Kategorie dospělí – jednotlivci: David Jessen, Brno I, sportovní gymnastika

Kategorie dospělí – kolektivní sporty: Muži Nové Veselí, házená,

Ženy Hradec Králové, basketbal

Vzdělavatelský počin roku: Kniha Sokolské pohádky Josef Kubišta, 2. rozšířené česko-anglické vydání

Kulturní počin roku: Společné nastudování Vánoční mše Edmunda Paschy, Smíšený pěvecký sbor Gaudium Praha a Soubor písní a tanců Vycpálkovci – sekce lidová muzika premiéra Vánoční mše se uskutečnila 5. prosince 2019