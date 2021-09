Radko, Václave, to bylo představení, na které dlouho nezapomenu. Kamera se nezastavila, profesionální fotograf riskoval život na nestabilní židli, jen aby pořídil společnou fotku. Nevím, jaké svatby pofrčí v roce 2050, ale tahle se povedla. Doba je plná covidu, ale život jde dál. Hodně štěstí!

Nic podobného jsem nikdy neviděl. Teprve potom došlo na živou hudbu a předávání darů. Skvěle jsem se bavil a nebyl jsem sám. Tam jsem si zase uvědomil, co všechno znamená kamarádství na život a na smrt. Mezi hosti byla i dáma, které nikdo neřekl jinak než Šipka. Vedla skauty v době, kdy ženichovi bylo deset let a nyní mu zase držela palce.

Kolem páté došlo na divadlo. Jo, opravdu se všichni sešli na terase, vtipný komentátor uvedl deset živých obrazů, které naznačovaly významné dny novomanželů. Ženich bodoval, nevěsta slzela. Když došlo na scénu, kdy obětavý kamarád předváděl stojku na židli přidržovaný dvěma asistentkami, Václav to nevydržel a vystřihl vlastní sestavu.

Svatební fotky rodičů jsou černobílé, nevěsta měla vkusný klobouček, ženich měl dva roky po vojně. Státní znak, dojemná řeč úředníka, polévka s játrovými knedlíčky, svíčková, únos nevěsty a slzy rodičů. Já jsem se ženil na Střekově, společný oběd byl v Bohemce, únos se nepovedl, hudební vložku zajistila ABBA na magneťáku. Klasik by řekl, to ještě na náměstí nebyla ta díra. Dnes můžete mít svatbu třeba pod vodou, nebo v oblacích.

Příští rok oslavíme s manželkou společnou pětačtyřicítku, čas se zastavit nedá. Pár svateb jsem zažil, dovolím si proto trochu zabrousit do minulosti.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.