Liberec bude jedním z měst, kde se budou konat castingy do nejprestižnější modelingové soutěže Schwarzkopf Elite Model Look ČR 2020.

Schwarzkopf Elite Model Look. | Foto: SCHWARZKOPF ELITE MODEL LOOK

Do soutěže se mohou přihlásit slečny ve věku 13 až 21 let s výškou nad 170 cm a mladí muži ve věku 15 až 23 let s výškou nad 183 cm. Všichni účastníci castingu absolvují vstupní pohovor se zástupci agentury Elite a získají dárky od partnerů projektu, časopis Elle pro dívky a Elle Man pro kluky.