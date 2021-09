Sice již neznáme okurkovou dobu, kdy není o čem psát, a tak nevím, zda to vůbec bude čtenáře zajímat. Přesto se o to pokusím, protože seniorská témata jsou v poslední dobou v módě.

WC podražilo... | Foto: P. K.

O to víc, že jde o naše město a o problém jako z knižně známých Zvonokos. Liberec si s nimi nezadá. Senioři to znají z „velké“ nabídky pisoárů. Radní nám poradili, že jsou i zařízení, kde to existuje. Nedá se vytknout, že nemají pravdu, dokonce dobrá a čistá jako třeba obchodní centrum Forum.