Jak vnímat a reagovat na vysokou citlivost dětí a jak posilovat jejich odolnost, to jsou zásadní otázky, s nimiž se v současnosti potýkají učitelky a učitelé ve školách. MAP Frýdlantsko IV uspořádalo v Hejnicích tradiční konferenci, na kterou přivezli odpovědi ti nejpovolanější: Psycholog Ondřej Fafejta z Institutu pro vysokou citlivost připravil prožitkový workshop, při němž se odehrávaly rozhovory přinášející emoce a pochopení.

Konference pro učitele MAP Frýdlantsko IV. | Foto: Autor: MAP Frýdlantsko IV

“Líbilo se mi sdílení postojů a pocitů, které bylo součástí workshopu pana Fafejty. Učitelé tak měli možnost se vcítit do role dětí/žáků s vysokou citlivostí a také si uvědomit dopady boomerovského přístupu. Ještě lepší byla atmosféra akce a milá setkání se známými a přáteli,” svěřila své dojmy sociální pedagožka z frýdlantské základní školy Jitka Bláha.

Lektoři Projektu Odyssea Ivana Šircová a Martin Čapek přivedli účastníky do situací, kdy vědomě vystupovali ze své komfortní zóny a vstřebávali z toho inspiraci do svých vyučovacích hodin.

“Paní Šircová splnila veškeré moje očekávání, mluví z ní spousta zkušeností. Hltala jsem každé její slovo. Nechyběla spousta praktických rad, cvičení a her do práce s citlivými dětmi a kolektivem třídy obecně. Takového pedagoga bych si přála pro své vlastní děti,” podělila se o své nadšení další z účastnic.

Naopak do komfortní zóny se zase dostali ti, kteří navštívili workshop s exkluzivně připravenými pomůckami ve tvaru sněžných vloček, což se vázalo k názvu konference.

“Označení sněhové vločky se používá pro vysoce citlivé kvůli jejich křehkosti, o které jsme se dozvěděli trochu víc než jen z článků na internetu,” dodala Lucie Winklerová, vedoucí projektu MAP Frýdlantsko.

Součástí akce byla také výstava SOS předmětů, které mohou pomoci ulevit při přetížení smyslovými podněty. Různé masážní míčky, obyčejné kamínky nebo kvalitní špunty do uší, hebká deka či sluchátka se zvuky přírody a další drobnosti, každý si mohl vše osahat a zamyslet se, jestli by něco z toho mohl mít ve třídě a využít to pro zklidnění a soustředění svých žáků.

V projektu Místní akční plán Frýdlantsko IV se zástupci škol, neziskovek a obcí společně setkávají a přemýšlí, co by se dalo na Frýdlantsku ve vzdělávání zlepšit. Mapujeme vzdělávání na Frýdlantsku, aby naše děti měly lepší šance ve škole i v životě. Setkáváme se a spolupracujeme, aby každá škola nemusela bojovat sama. Projekt je spolufinancován Evropskou unií a českým státním rozpočtem. Eva Dušková, koordinátorka projektu MAP Frýdlantsko IV