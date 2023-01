„Armáda České republiky chrání naši vlast a naše společné hodnoty už 30 let. Vzhledem k tomu jsme se rozhodli program POKOS zaměřit na toto významné výročí“, zdůraznila Daniela Hölzelová z odboru komunikace Ministerstva obrany ČR. „Za tu dobu jsme se stali členy významných mezinárodních organizací a zúčastnili se mnoha zahraničních operací. Armáda se také stala plně profesionální a svým nasazením pomáhala při přírodních katastrofách. A o tom všem jsme si s dětmi na přednáškách povídali,“ dodala Hölzelová.

Žáci si pro vojáky připravili milé překvapení. „K narozeninám jsme od dětí dostali nespočet obrázků s poděkováním a se vzkazy obdivu, úcty a pocitu bezpečí,“ upozornil poručík Jiří Omaník z 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany (31. prchbo). Děti mohly za odměnu nahlédnout do armádního světa a naučit se, jak se co nejlépe zachovat v krizové situaci. Kromě toho si mohly prohlédnout vojenskou techniku, vyzkoušet si ochrannou masku a protichemický oblek.

A v čem spočívá práce libereckých chemiků? Především v radiačním a chemickém průzkumu, v laboratorní analýze a odběru vzorků a v dekontaminaci. V případě, že dojde k nějaké havárii, vojáci nejprve zjistí prostřednictvím radiačního a chemického průzkumu, co konkrétně se stalo a vytýčí zájmový prostor tak, aby byli ochráněni všichni ostatní. Pomocí laboratorní analýzy a odběru vzorků vojáci zjistí, jak velká plocha je zasažena a čím je prostor kontaminovaný. „Pouze v rámci našeho pluku je specializovaný SIBCRA team, který má na starosti odběr vzorků tak, aby nedošlo k jejich znehodnocení,“ sdělila nadrotmistryně Lenka Petráňová z 31. prchbo. V neposlední řadě chemici řeší samotnou dekontaminaci, kde se starají o to, aby dali do původního stavu materiál a zabránili dalšímu šíření látky.

Jiří Omaník, Daniela Hölzelová