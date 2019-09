Během dne si v Krásné Lípě vyzkoušeli odlívání čokoládových bonbónů, prohlédli si interaktivní expozici v Domě Českého Švýcarska a ve Cvikově si už společně se seniory ze spřátelených měst Liberce a Jablonce nad Nisou pochutnali na tamním pivu.

"Na tajný výlet se z Frýdlantu vydalo 50 aktivních seniorů. Do poslední chvíle neměli ponětí, kam je zavedeme, dozvídají se to vždy až ráno před samotnou cestou v autobuse. Reakce jsou ale vždy příznivé, ostatně frýdlantští senioři jsou mezi seniorskými kluby známí tím, že z nich vyzařuje pohoda a dobrá nálada. Jsou téměř vždycky spokojení a dokáží si užít program, který jim připravíme," říká starosta Frýdlantu Dan Ramzer.

Tentokrát tajný výlet seniory zavedl do sousedního Ústeckého kraje. "Navštívili jsme sociální podnik čokoládovnu Mana na náměstí v Krásné Lípě, kde si naši senioři vyzkoušeli, jak se odlévá čokoláda. Mohli si namíchat různé druhy čokolády, dozdobit si ji například kokosem, kakaovými boby nebo skořicí a po ztuhnutí sami vyloupnout a dárkově zabalit. Ohlasy byly výborné, odlívání čokolády, které bylo chvílemi i malířskou prací při vybarvování formy jednou z vybraných čokolád, bavilo všechny. Ženy i muže a některá díla byla opravdu velmi zdařilá," říká matrikářka Městského úřadu Frýdlant Ivana Spatzierová, která má akce pro aktivní seniory ve Frýdlantu na starosti. Dalším bodem programu v Krásné Lípě pak byla návštěva Domu Českého Švýcarska, který skrývá opravdu propracovanou a atraktivní expozici.

Z Krásné Lípy pak autobus se seniory zamířil zpátky do Libereckého kraje, do pivovaru ve Cvikově. "Tady se naši senioři potkali s aktivními seniory ze spřátelených měst, tedy z Liberce a Jablonce nad Nisou. Musím říct, že je čím dál těžší najít v kraji místo, kam by se vešlo najednou na 160 seniorů a proto jen kvituji pomoc města Cvikov a tamního starosty Jaroslava Švehly s přípravou prostor. Město nám zapůjčilo velký party stan, díky kterému jsme se do stodoly pivovaru a před ní všichni pohodlně vešli," podotýká Dan Ramzer, který seniorům po celou dobu hrál na kytaru. Senioři během pobytu v pivovaru mohli využít i nabídky prohlédnout si ho a poslechnout si něco z jeho historie.

"Tajný výlet je pro naše seniory vždycky velmi atraktivní a to, že se na jeho konci potkávají i s přáteli z libereckých a jabloneckých seniorských klubů je vítaným bonusem. Každé město tajný výlet pojímá jinak. Liberec svých 53 seniorů provedl kolem Zdislaviny studánky pod Lemberkem a kolem Markvartických rybníků, pak je dovezl k panské skále a na prohlídku zámku Zákupy a teprve potom je přivezl do Cvikova. Jablonec pak svých 54 seniorů vzal do muzea papírových masek v Zákupech a pak je vyslal z Mařenic do Cvikova na pěší túru. Jablonečtí si tak stihli během tajného výletu i zasportovat, zdolali zhruba 9 kilometrů," dodává matrikářka Ivana Spatzierová.

Příští společnou akcí seniorských klubů všech tří měst bude Svatováclavský koncert v kostele sv. Antonína na Sokolovském náměstí v Liberci, který proběhne 28. září. Ve Frýdlantě se pak zástupci všech tří měst z řad seniorů potkají 8. října při orientačním výletě po Frýdlantě, který opět odstartuje a skončí v hasičské zbrojnici v Okružní ulici.

Martina Petrášková