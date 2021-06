/FOTO, VIDEO/ Celoroční kreativní soutěž iQvýzva vyhráli bratři Koupilovi, kteří vytvořili téměř půlminutovou řetězovou reakci ze všeho „co dům dal“.

Absolutní vítězové - bratří Koupilovi. | Foto: Radovan Vrátný

Ve čtyřech kolech musely děti například postavit most, výtvarně zpracovat molekulu vody či vytvořit a natočit zmíněnou řetězovou reakci. Celkem soutěžilo na 500 dětí do 15 let. iQvýzva navazuje na pět úspěšných ročníků soutěže Veselý stroj.